NBA Playoffs - Knicks vs. Sixers: Kann Joel Embiid auch Playoffs? Der MVP steht vor seiner schwierigsten Mission

Knicks vs. 76ers: Dieses Team gewinnt die Serie

Auf dem Papier sollte der Second Seed natürlich der Favorit sein, die 76ers sind aber eben auch nicht der ganz normale siebte Seed in einer schwächelnden Eastern Conference. Embiid ist zurück und somit ist Philly womöglich das zweitbeste Team im Osten. Mit Embiid auf dem Feld steht Philadelphia in dieser Saison bei 31–8. Den Knicks fehlt es schlicht weg an Fire Power, während sich die 76ers abgesehen von Embiid noch auf Maxey als zweiten Shot-Creator verlassen können, muss es New York im Kollektiv lösen – In den Playoffs sind es aber zumeist die individuellen Leistungen, die Spiele entscheiden.

Zudem ein großes Fragezeichen: Wie fit sind Spieler wie Josh Hart oder Donte DiVincenzo, die während der Regular Season teilweise ganze Partien durchspielten? Es wird kein Spaziergang für die 76ers, so viel ist klar, zu gut zeigte sich Brunson in dieser Saison, in den beiden vergangenen Saisons transferierte sich sein Level gut in die Playoffs. Aber unter dem Korb darf man Embiid wohl dominieren sehen, daher der Tipp: 76ers in 6.