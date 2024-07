"Ich fordere eine Statue am Brandenburger Tor": Panel zum Start der Olympischen Spiele in Paris

© getty

Olympische Spiele in Paris: Der größte Olympia-Moment für mich war ...

Felix Götz: Da gibt es alleine aus deutscher Sicht so viele Momente, die sich in mein Gehirn eingebrannt haben. Der Coup im Tennis-Doppel 1992 in Barcelona von Boris Becker und Michael Stich, Nils Schumanns Gold-Lauf über 800 Meter 2000 in Sydney, natürlich Gewichtheber Matthias Steiner, der 2008 in Peking zum stärksten und gleichzeitig gefühlvollsten Mann der Welt wurde, oder die Olympiasiege von Fabian Hambüchen am Reck sowie Kira Walkenhorst und Laura Ludwig im Beachvolleyball, die ich 2016 in Rio de Janeiro für SPOX sogar live vor Ort miterleben durfte.

Da Barcelona 1992 die ersten Spiele waren, die ich bewusst wahrgenommen habe und ich außerdem Schwabe bin, nenne ich an dieser Stelle trotzdem Dieter Baumanns Goldmedaille über 5.000 Meter. "Er schaut schon, Ondieki macht ihm das Loch zu außen. Jetzt wäre die Lücke da, da muss er durch. Das geht doch. Dieter, lauf! Dieter Baumann wird Olympiasieger. Dieter Baumann von der Schwäbischen Alb." Niemals werde ich diesen Augenblick und den Kommentar von Gerd Rubenbauer und Dieter Adler vergessen.

Justin Kraft: Auch hier gibt es nicht den einen Moment für mich. Steiners Goldmedaille ist bei mir nachhaltig hängen geblieben. Die Geschichte dahinter, die Tatsache, dass er dieses Gewicht zuvor noch nie geschafft hatte. Es zeigt, wie viel Kraft Schicksalsschläge in einem Menschen freisetzen kann. Eine meiner ersten Erinnerungen an Olympia war zudem die Goldmedaille von Jan Ullrich 2000 in Sydney. Trotz seiner Geschichte war er einer der Helden meiner Kindheit. Und ein dritter Moment, den ich hervorheben möchte, ist das schöne Tor zum 1:0 von Dzsenifer Marozsán gegen Schweden im Finale 2016 in Rio. Maroszán war eine herausragende Fußballerin, bei der es Spaß gemacht hat, zuzusehen. Wie sie mit dem Ball umgehen konnte, war einmalig. Deutschland gewann die Goldmedaille und sie war natürlich ein entscheidender Faktor.

Olympic Moments - Matthias Steiner holt Gold in Peking

Außerhalb der deutschen Perspektive hat mich Simone Biles in Tokio nachhaltig beeindruckt. So offen mit mentalen Problemen umzugehen, ist vorbildlich und man kann sich bei Sportlerinnen und Sportlern nur bedanken, wenn sie dieses wichtige Thema in den Mittelpunkt rücken und sich nicht hinter anderen Ausreden verstecken.