NBA Playoffs - Cleveland Cavaliers vs. Orlando Magic: Franz und Moritz Wagner ohne Druck - Beim Gegner geht es um alles

Cavaliers vs. Magic: Die Ausgangslage

Rückblick: In der letzten Saison gewannen die Cavaliers 51 Spiele, gingen dann in der ersten Playoff-Serie trotz Heimvorteil gegen die New York Knicks mit 1-4 unter. Die Frage, ob man in dieser Saison einen Schritt nach vorn gemacht hat, ist gar nicht so leicht zu beantworten. Am 11. Februar stand das Team nach 17 Siegen aus 18 Partien bei 35-16, trotz einiger Verletzungsprobleme. Vor allem die Bank lieferte ab, Donovan Mitchell schickte sich sogar an, auf dem einen oder anderen MVP-Ballot zu landen.

Dieses Tempo konnten die Cavs allerdings nicht halten (13-18 in den letzten 31 Spielen). Zwar kamen Leistungsträger wieder zurück, dafür schlug sich Mitchell in den letzten knapp zwei Monaten mit Knieproblemen sowie einer Nasenfraktur herum und absolvierte nur sechs der letzten 21 Spiele. In Bestbesetzung ist Cleveland sehr gefährlich: Die Bigs Jarrett Allen und Evan Mobley sorgen für starke Defense rund um den Ring, Darius Garland ist ein klassischer Pass-First-Point-Guard, Mitchell ein explosiver Scorer. Sollte er jedoch weiter beeinträchtigt sein, könnte das Team Probleme bekommen, konstant zu punkten. Auf dem Flügel weiß man nämlich nie so genau, wer gerade einen guten Tag erwischt.

Das letzte Saisonspiel gegen die Hornets warfen die Cavs mehr oder weniger bewusst weg, das roch schon sehr danach, den 2-Seed im Osten (und Philly als Gegner) vermeiden zu wollen. Vermutlich rechnet man sich gegen die unerfahrenen Magic mehr Chancen aus: Die Scores wenn möglich im zweistelligen Bereich halten, dazu Mitchell in der Crunch Time als Closer.