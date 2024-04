NBA Playoffs - Milwaukee Bucks vs. Indiana Pacers: Vorsicht, Stolperstein! Keine Serie wird hitziger als diese

Bucks vs. Pacers: Die Ausgangslage

Ist Malik Beasley ein Prophet? Anfang Januar sprach der Guard nach einer weiteren Niederlage gegen die Pacers mit Chris Haynes (Bleacher Report) und gab folgendes zu Protokoll: "Wir werden sie in den Playoffs wiedersehen und das wird alles andere als schön für sie." Bislang galt dies aber vor allem für Milwaukee, das im Halbfinale des In-Season-Tournaments gegen Indiana die Segel streichen musste und nur wenige Tage später einen Sieg einfahren konnte, als Giannis Antetokounmpo einen Karrierebestwert von 64 Punkten aufstellte.

In all diesen Partien gab es immer wieder Ärger. Tyrese Haliburton verhöhnte Damian Lillard mit dessen "Dame Time"-Jubel, kurz danach gab es Ärger um den Spielball und in jedem der Spiele fanden kleine Rangeleien statt. Eine echte Rivalität sei es laut Haliburton nicht, da man noch nicht in den Playoffs aufeinandergetroffen sei. Das wird sich am Wochenende aber ändern.

Aus Bucks-Sicht gibt es eine Einschränkung: Bei allen fünf Spielen stand Adrian Griffin an der Seitenlinie, der trotz einer Bilanz von 30-13 Ende Januar gefeuert wurde, nachdem es Unstimmigkeiten mit der Mannschaft über die Strategie gab. Es übernahm Doc Rivers, der die Bucks wieder eher so spielen lässt wie unter Ex-Coach Mike Budenholzer, der Erfolg blieb bislang aber aus (nur 17-19). Nach einem Zwischenhoch setzte es in den letzten Wochen teils unerklärbare Niederlagen, sodass die Bucks in Osten noch auf Platz drei abrutschten.