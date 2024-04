NBA Playoffs - Nuggets vs. Lakers: Zumindest ein Umstand lässt LeBron James und Co. hoffen

Nun warten in Runde eins die Nuggets, die in der Regular Season alle drei Vergleiche für sich entschieden und inklusive Playoffs die Lakers nun achtmal in Folge geschlagen haben. Überhaupt spielte der amtierende Meister wieder eine gute Regular Season, vor allem direkt nach dem All-Star Break war Denver kaum zu schlagen, bevor Point Guard Jamal Murray mit einigen Blessuren zu kämpfen hatte. Der Kanadier kehrte rechtzeitig zurück, dennoch plagt er sich weiter mit Schmerzen im Schienbein herum.

Es ist auf jeden Fall etwas, was es zu beobachten gilt, auch weil der Nuggets-Kader noch ein wenig dünner als im Vergleich zum Vorjahr ist. Das lässt sich an Nikola Jokic festmachen, dessen Usage Rate wieder etwas angestiegen ist. 26,4 Punkte, 12,4 Rebounds sowie 9 Assists legte der Serbe im Schnitt auf und wird aller Voraussicht nach seinen dritten MVP-Award dafür abstauben. Der Joker untermauerte noch einmal, dass er derzeit der beste Spieler der Welt ist, ein echtes Rezept hat bislang noch kein Team gegen ihn gefunden.

Dennoch geht Denver in dieser Saison ein wenig Tiefe ab. Mit Jeff Green und Bruce Brown fehlen zwei Rotationsspieler vom Finals-Run, dafür spielte sich Peyton Watson etwas in den Vordergrund. Der Forward gibt Denver mehr Athletik und war eine feste Konstante in der Rotation. Gleiches galt für Reggie Jackson, der in der vergangenen Postseason kaum Minuten sah, nun aber gebraucht wird.