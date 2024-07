Medizincheck war schon gebucht: Transfer von Mats Hummels gerät wohl ins Stocken

Die Hintergründe seien unklar. Dem Bericht zufolge waren seine Reise nach Bologna und der Medizincheck bereits gebucht gewesen. Hummels liegt vom Champions-League-Teilnehmer dem Vernehmen nach ein unterschriftsreifer Einjahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr vor.

Zuletzt wurde Hummels, dessen Vertrag bei Borussia Dortmund Ende Juni ausgelaufen war, auch mit den spanischen Klubs RCD Mallorca, FC Sevilla und Real Madrid in Verbindung gebracht.

Trotz starker Leistungen in der abgelaufenen Saison hatte Hummels in Dortmund keinen neuen Vertrag erhalten. 2023/24 war der Abwehrspieler wettbewerbsübergreifend 40-mal für den BVB aufgelaufen, hatte großen Anteil am Vordringen der Westfalen bis ins Champions-League-Finale.