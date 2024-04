Franz Wagner vor seinen ersten Playoffs mit den Orlando Magic: Gelernt von den ganz Großen

Franz Wagner: Lernen von den ganz Großen

"Ich schaue mir viele der Star-Spieler an", meinte Wagner in einem Podcast mit J.J. Redick. "Wie kann Luka [Doncic] immer wieder Platz in der Zone bekommen? Wie verändert Shai [Gilgeous-Alexander] das Tempo? Wie kreiert Jimmy [Butler] Kontakt? Wie kann er in einem Spiel 18-mal an die Freiwurflinie gehen?" Viele solcher Elemente finden sich nun auch in Wagners Spiel wieder, auch wenn er selbst noch nicht das Niveau der genannten Beispiele erreicht hat.

Wir reden an dieser Stelle aber auch von mehrmaligen All-Stars und MVP-Kandidaten. Es zeigt aber auch die Ambitionen, die Wagner besitzt. Mitteldistanzwürfe sieht man inzwischen kaum noch, es sind fast nur noch Drives und Dreier nach dem alten Moreyball-Prinzip. Wagner muss dabei aber kein Fixstern der Offense sein, mit seiner Bewegung und klugen Cuts bleibt er stets gefährlich, auch so kann das schwache Shooting bisweilen kaschiert werden.

"Er ist nicht von seinem Wurf abhängig, weil er so viele andere Aspekte ins Spiel bringt", lobte auch Mosley. "Er kann für andere kreieren, er kann am Ring abschließen, er ist defensiv fantastisch, weil er gegen Switches von Eins bis Vier verteidigen kann." Man kann so etwas als einen "Winning Player" bezeichnen, es ist kein Zufall, dass Orlando in allen drei Jahren mit Wagner deutlich besser auf dem Feld war als ohne ihn (in dieser Saison: +5,3, zum Vergleich: Banchero ist -9,1).

Gewissermaßen hat dies auch mit den Rotationen zu tun, gerade die Linueps mit Cole Anthony, Bruder Moritz und Jonathan Isaac (+12,5) waren für die Magic in dieser Saison enorm ertragreich, auch wenn Shooting auch hier meist Mangelware war.