NBA, Play-In: Joel Embiid ringt Miami Heat spät nieder und bucht Playoff-Ticket - Jimmy Butler verletzt sich - Chicago Bulls ohne Probleme gegen Atlanta

Die Sixers sichern sich durch den Sieg den 7-Seed und treffen damit in der ersten Playoff-Runde auf die New York Knicks. Spiel 1 der Serie findet in der Nacht auf Sonntag um 0 Uhr. Die Heat bekommen einen Tag zuvor noch eine Chance, in die Playoffs einzuziehen, sie treffen daheim auf den Sieger zwischen Chicago und Atlanta.

Es war von Beginn an das erwartet zähe Spiel, in dem beide Defenses dominierten. Die Gäste erzielten in den ersten knapp sechs Minuten nur zwei Zähler, dazu kassierte Bam Adebayo (10, 12 Rebounds) schnell zwei Fouls gegen Embiid. Schlechter hätte Miami nicht starten können, doch mit der Umstellung auf Zone gelangen gleich mehrere Steals und die Sixers bekamen den Ball nicht mehr in den Post. So führte Miami nach dem ersten Viertel (23:22), musste aber einen Schockmoment durchleben, als Oubre Jr. auf das Knie von Butler fiel und dieser eine Weile liegen blieb und in der Folge etwas humpelte.