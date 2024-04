NBA Playoffs 2024 im Überblick: Alle Serien, Matchups, und Termine im Kalender - Infos zu TV und Livestream

© getty

(2) New York Knicks vs. (7) Philadelphia 76ers/Miami Heat

Die Knicks haben zwar den 2-Seed erobert, doch so oder so erwartet New York in Runde eins ein echter Brocken. Es stehen Philly mit MVP Joel Embiid oder der letztjährige Finalist aus Miami zur Wahl.

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts 1 20. April (Sa) tba New York Knicks Sixers/Heat 2 tba tba New York Knicks Sixers/Heat 3 tba tba Sixers/Heat New York Knicks 4 tba tba Sixers/Heat New York Knicks 5* tba tba New York Knicks Sixers/Heat 6* tba tba Sixers/Heat New York Knicks 7* tba tba New York Knicks Sixers/Heat

* wenn benötigt