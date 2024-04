NBA Playoffs - L.A. Clippers vs. Dallas Mavericks: Luka Doncic und Co. haben diesen einen Vorteil

Die Clippers kommen dagegen mit einem dicken Fragezeichen in die Postseason. Mal wieder geht es um die Gesundheit von Kawhi Leonard, der erst Probleme mit dem Rücken hatte und dann mit Knieproblemen die letzten acht Saisonspiele verpasste. Das Team hält sich sehr bedeckt. Coach Ty Lue beantwortete die Frage, ob er sich Sorgen über einen möglichen Ausfall in den Playoffs mache, sehr schwammig: "Nein, für den Moment nicht."

Die Clippers sind in dieser Hinsicht eine Blackbox, Verletzungsupdates gibt es quasi nicht. Stand jetzt ist es also reine Spekulation wie es um das Knie von Leonard steht - jenes Knie, in dem bereits das Kreuzband und der Meniskus riss. Aber auch ohne Kawhi spielten die Clippers zuletzt wieder besseren Basketball, nachdem Paul George nach einer peinlichen Heimniederlage gegen die Hawks die "fehlende Identität" bemängelte. Von den folgenden 13 Spielen wurden immerhin 9 gewonnen.

Dennoch ist die Leichtigkeit in Los Angeles etwas abhanden gekommen, nachdem die Clippers im Dezember und Januar fast alles abschossen, was ihnen vor die Flinte kam (26-5). Noch am 6. Februar führte man den Westen an, danach ging es ein wenig bergab (nur noch 17-14). Auffällig: Die Defense fiel in sich zusammen, vor allem mit schnellen Teams hatten die Kalifornier große Probleme. Nur Utah und Memphis wurden seit jenem 6. Februar häufiger in Transition überrumpelt. Das ist aber gleichzeitig etwas, was man recht schnell beheben können sollte.