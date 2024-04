NBA Playoffs - Minnesota Timberwolves vs. Phoenix Suns: Das Superteam hat sich rechtzeitig gefunden

Timberwolves vs. Suns: Die Ausgangslage

Mit einer sauren Note endete die sonst so gute Saison der Timberwolves, die ausgerechnet gegen Phoenix am letzten Spieltag Platz eins im Westen verspielten. Ist das ein schlechtes Omen? Es brodelt ein wenig im hohen Norden, zuletzt gerieten die guten Leistungen auf dem Feld in den Hintergrund, nachdem die eigentlich beschlossene Übernahme von MLB-Legende Alex Rodriguez und Geschäftspartner Marc Lore platzte, weil der langjährige Besitzer Glen Taylor aufgrund verspäteter Zahlungen den Deal stoppte. Typisch Wolves, selbst wenn es gut läuft, gibt es immer wieder Nebengeräusche.

Karl-Anthony Towns ist nach seiner Meniskusverletzung vor den Playoffs zurückgekehrt (18 Spiele Pause), Minnesota kann wieder aus dem Vollen schöpfen und stellt zudem vor allem dank Rudy Gobert die beste Defense der NBA. Der Franzose spielt die beste Saison seit Jahren, dazu machte auch Jungstar Anthony Edwards einen weiteren Schritt und ist mit 22 Jahren schon jetzt einer der besten Two-Way-Spieler der NBA. Der Antman hat sich vor allem als Playmaker weiterentwickelt, trotzdem besteht hier noch Luft nach oben.

Die Offense ist dennoch nur Durchschnitt, zu abhängig ist das Team von Edwards, auch wenn die Defense meist gut genug war. Dafür spricht auch die Bilanz, allerdings wurden ausgerechnet gegen Phoenix alle drei Vergleiche teils deutlich verloren. Towns sieht zumindest einen Vorteil in der Situation. "Wenn wir wirklich mal eine Parade veranstalten oder in die zweite Runde kommen wollen, dann doch bitte gegen ein Team, gegen das wir das ganze Jahr über Probleme hatten."