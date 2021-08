NBA Trades und Gerüchte im Live-Ticker - Rund um die NBA: Mavs haben angeblich Markkanen im Visier - was passiert mit Schröder?

Tag 7 der Free Agency und immer noch muss Dennis Schröder auf einen neuen Vertrag warten. Gibt es heute womöglich die Entscheidung? Auch andere prominente Namen sind noch zu haben. Bei Rund um die NBA werdet Ihr mit allen News und Gerüchten versorgt.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

NBA Trades und Gerüchte: Die wichtigsten News im Überblick

16.00 Uhr: Mavs an Lauri Markkanen interessiert?

16.12 Uhr: Weiter geht's mit einer offiziellen Bestätigung: Kevin Durant verlängert bei den Nets. Dass es so kommen wird, wussten wir bereits (hier gibt es alle Infos zum neuen Vertrag), nun hat es das Team offiziell bestätigt. "Wir wissen, wer er ist", wird Teambesitzer Joe Tsai in einem Statement zitiert. "Kevin Durant wird sein Vermächtnis in Brooklyn als einer der besten Spieler aller Zeiten zementieren."

16.04 Uhr: Seinen Infos zufolge sei Dallas ein "Team to watch", wenn es um Markkanen geht. Der 24-Jährige hatte gegenüber finnischen Medien betont, die Chicago Bulls für einen "Neustart meiner NBA-Karriere" verlassen zu wollen. Allerdings hieß es in den vergangenen Tagen, dass er zu viel Geld gefordert habe und deshalb noch ohne Team sei. Ändert sich das vielleicht heute?

16.00 Uhr: Neben Schröder ist der prominenteste Name im Free-Agency-Teich wohl der von Lauri Markkanen. Zuletzt hieß es, die Charlotte Hornets hätten Interesse am Big Man, doch das gilt wohl auch für die Dallas Mavericks. Das zumindest behauptet Kevin O'Connor von The Ringer.

15.58 Uhr: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Rund um die NBA! Nach einem doch eher ruhigen Tag 6 der Free Agency hoffen wir am Sonntag nochmal auf einige Kracher. Dennis Schröder ist bekanntermaßen immer noch zu haben. Bekommen wir heute Gewissheit über die Zukunft des Braunschweigers?

