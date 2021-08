NBA Summer League: Sieger, Spieler, Rookies, Spielplan, Ergebnisse und die Deutschen

2020 musste die Summer League wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden, in diesem Jahr kehrt das Sommer-Turnier etwas verspätet wieder zurück. Ab dem 3. August wird in Utah und Sacramento gespielt, ab dem 9. August startet die "echte" Summer League in Las Vegas mit allen 30 NBA-Teams.

Nach einer Corona-bedingten Absage im Vorjahr findet 2021 wieder die NBA Summer League an drei verschiedenen Standorten statt. Neben den kleinen Turnieren in Salt Lake City und Sacramento richtet sich der Blick wieder nach Las Vegas, wo alle Teams vertreten sein werden und die meisten Rookies erstmals für ihre neuen Mannschaften spielen werden.

Wann und wo findet die Summer League statt?

Die Summer League findet wie schon im vergangenen Jahr an drei unterschiedlichen Orten statt. Dabei treten einige Teams bei gleich zwei Turnieren an. Bei der Las Vegas Summer League sind wieder alle 30 Teams mit dabei, wie schon in den Vorjahren gibt es mit dem California Classic wieder ein kleines Turnier im Golden 1 Center zu Sacramento. In den Jahren zuvor war Orlando zumeist der dritte Spielort in der Summer League.

Stadt Zeitraum Salt Lake City 04.08.-07.08. Sacramento 04.08./05.08. Las Vegas 08.08.-19.08.

Wo kann man Spiele der NBA Summer League sehen?

Die Summer League wird nicht im deutschen Fernsehen übertragen. Die Spiele werden jedoch über NBA TV gezeigt und sind damit auch im DAZN-Abo zu sehen. Dieses kostet entweder 14,99 Euro im Monat oder 149,99 monatlich - allerdings kann man das komplette Angebot zunächst für 30 Tage kostenlos testen. Alternativ kann man sich sämtliche Spiele auch mit dem NBA League Pass ansehen.

Welche Teams nehmen an der Summer League teil?

In Las Vegas werden alle 30 NBA-Teams an den Start gehen. 2019 waren noch die Nationalmannschaften von Kroatien und China mit dabei, darauf wird diesmal verzichtet. In Salt Lake City werden die Utah Jazz zwei Mannschaften stellen, während in Sacramento die altbekannten Vertreter aus Golden State, Los Angeles, Miami und Gastgeber Sacramento an den Start gehen.

Utah Sacramento Utah Jazz White Golden State Warriors Memphis Grizzlies Los Angeles Lakers San Antonio Spurs Miami Heat Utah Jazz Blue Sacramento Kings

Summer League Utah: Spielplan und Ergebnisse

Utah wird mit zwei Teams bei ihrem Mini-Turnier antreten, mit Memphis ist auch der Titelverteidiger der Jahre 2018 und 2019 wieder mit dabei.

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 4. August 1 Uhr Utah Jazz Blue Memphis Grizzlies 4. August 3 Uhr Utah Jazz White San Antonio Spurs 5. August 1 Uhr Utah Jazz Blue San Antonio Spurs 5. August 3 Uhr Utah Jazz White Memphis Grizzlies 7. August 1 Uhr Memphis Grizzlies San Antonio Spurs 7. August 3 Uhr Utah Jazz White Utah Jazz Blue

Summer League Sacramento: Spielplan und Ergebnisse

Das California Classic wird in diesem Jahr in einer etwas abgespeckten Version ausgetragen. Es wird nur an zwei Tagen gespielt, das bedeutet, dass sich nicht alle Teams gegenüberstehen werden.

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 4. August 2 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers 4. August 5 Uhr Sacramento Kings Golden State Warriors 5. August 2 Uhr Golden State Warriors Miami Heat 5. August 5 Uhr Sacramento Kings Los Angeles Lakers



Summer League Las Vegas: Spielplan und Ergebnisse

Die "echte" Summer League in Las Vegas beginnt in diesem Jahr am 8. August und damit rund einen Monat später als gewohnt.

Picks der 1. Runde: Suggs fällt - Spurs und OKC mit dicken Überraschungen © imago images 1/31 30 Talente haben ein Team gefunden, der NBA Draft 2021 ist Geschichte. Auch einiges Trades gab es. SPOX hat die Picks der ersten Runde im Überblick. © getty 2/31 1. Pick: Detroit Pistons - Cade Cunningham (G/F - Oklahoma State) © getty 3/31 2. Pick: Houston Rockets - Jalen Green (G - G-League Ignite) © getty 4/31 3. Pick: Cleveland Cavaliers - Evan Mobley (C - USC) © getty 5/31 4. Pick: Toronto Raptors - Scottie Barnes (F - Florida State) © getty 6/31 5. Pick: Orlando Magic - Jalen Suggs (G - Gonzaga) © getty 7/31 6. Pick: Oklahoma City Thunder - Josh Giddey (G - Adelaide/Australien) © getty 8/31 7. Pick: Golden State Warriors - Jonathan Kuminga (F - G-League Ignite) © getty 9/31 8. Pick: Orlando Magic - Franz Wagner (F - Michigan) © getty 10/31 9. Pick: Sacramento Kings - Davion Mitchell (G - Baylor) © getty 11/31 10. Pick: New Orleans Pelicans (zu den Memphis Grizzlies getradet) - Ziaire Williams (F - Stanford) © getty 12/31 11. Pick: Charlotte Hornets - James Bouknight (G - UConn) © getty 13/31 12. Pick: San Antonio Spurs - Joshua Primo (G - Alabama) © getty 14/31 13. Pick: Indiana Pacers - Chris Duarte (G - Oregon) © getty 15/31 14. Pick: Golden State Warriors - Moses Moody (G - Arkansas) © getty 16/31 15. Pick: Washington Wizards - Corey Kispert (F - Gonzaga) © getty 17/31 16. Pick: Oklahoma City Thunder (zu den Houston Rockets getradet) - Alperen Sengün (C - Besiktas) © getty 18/31 17. Pick: Memphis Grizzlies (zu den New Orleans Pelicans getradet) - Trey Murphy (G/F - Virginia) © getty 19/31 18. Pick: Oklahoma City Thunder - Tre Mann (G - Florida) © getty 20/31 19. Pick: New York Knicks (zu den Hornets getradet) - Kai Jones (F/C - Texas) © getty 21/31 20. Pick: Atlanta Hawks - Jalen Johnson (F - Duke) © getty 22/31 21. Pick: New York Knicks (zu den Clippers getradet) - Keon Johnson (G - Tennessee) © getty 23/31 22. Pick: Los Angeles Lakers (zu den Pacers via Washington getradet) - Isaiah Jackson (F/C - Kentucky) © getty 24/31 23. Pick: Houston Rockets - Usman Garuba (F/C - Real Madrid) © getty 25/31 24. Pick: Houston Rockets - Josh Christopher (F - Arizona State) © getty 26/31 25. Pick: L.A. Clippers - Quentin Grimes (G - Houston) © getty 27/31 26. Pick: Denver Nuggets - Nah'Shon "Bones" Hylans (G - VCU) © getty 28/31 27. Pick: Brooklyn Nets - Cameron Thomas (G - LSU) © getty 29/31 28. Pick: Philadelphia 76ers - Jaden Springer (G - Tennessee) © getty 30/31 29. Pick: Phoenix Suns (zu den Nets getradet) - Day'Ron Sharpe (C - North Carolina) © Twitter/ Loyola Greyhounds 31/31 30. Pick: Utah Jazz (zu den Grizzlies getradet) - Santi Aldama (C, Loyola Maryland)

Day 1: Debüt von Top-Pick Cade Cunningham?

Die Summer League wird von den Atlanta Hawks und den Boston Celtics eröffnet. Highlight von Tag eins dürfte das Aufeinandertreffen zwischen Cleveland und Houston sein, hier werden sich Nr.2-Pick Jalen Green (Rockets) und Nr.3-Pick Evan Mobley (Cavs) begegnen. Top-Pick Cade Cunningham könnte ebenfalls ins Geschehen eingreifen.

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 8. August 22 Uhr Atlanta Hawks Boston Celtics 22.30 Uhr New York Knicks Toronto Raptors 9. August 0 Uhr Charlotte Hornets Portland Trail Blazers 0.30 Uhr Cleveland Cavaliers Houston Rockets 2 Uhr Indiana Pacers Washington Wizards 2.30 Uhr Detroit Pistons Oklahoma City Thunder 4 Uhr Miami Heat Denver Nuggets 4.30 Uhr Phoenix Suns Los Angeles Lakers

Day 2: Franz Wagner greift ins Geschehen ein

Aus deutscher Sicht geht die Summer League erst an Tag zwei so richtig los. Franz Wagner spielt mit seinem neuen Team Orlando Magic gegen die Golden State Warriors um die beiden Lottery-Picks Jonathan Kuminga und Moses Moody.

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 9. August 21 Uhr Chicago Bulls New Orleans Pelicans 22 Uhr Philadelphia 76ers Dallas Mavericks 23 Uhr Memphis Grizzlies Brooklyn Nets 10. August 0 Uhr Sacramento Kings Charlotte Hornets 1 Uhr Minnesota Timberwolves San Antonio Spurs 2 Uhr Golden State Warriors Orlando Magic 3 Uhr Milwaukee Bucks L.A. Clippers 4 Uhr Utah Jazz Phoenix Suns

Day 3: Duell der Top-Picks

Nur sechs Spiele sind angesetzt, das Duell zwischen Houston und Detroit (oder besser gesagt: zwischen Cunningham und Green) dürfte eines der Highlights dieses Turniers werden.

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 11. August 0 Uhr Indiana Pacers Atlanta Hawks 1 Uhr Denver Nuggets Boston Celtics 2 Uhr San Antonio Spurs Chicago Bulls 3 Uhr Houston Rockets Detroit Pistons 4 Uhr Washington Wizards Sacramento Kings 5 Uhr Portland Trail Blazers L.A. Clippers

Day 4: Wagner trifft auf Mobley

Auch das zweite Spiel der Magic um Franz Wagner und Nr.5-Pick Jalen Suggs hat es in sich - es geht gegen die Cleveland Cavaliers um Evan Mobley. Stimmungsvoll dürfte es zwischen den Lakers und Knicks zugehen, die Kalifornier sind bekannt dafür, dass viele Fans nach Las Vegas reisen, um ihre Mannschaft anzufeuern.

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 11. August 22 Uhr Brooklyn Nets Milwaukee Bucks 23 Uhr Memphis Grizzlies Miami Heat 12. August 0 Uhr Orlando Magic Cleveland Cavaliers 1 Uhr New Orleans Pelicans Oklahoma City Thunder 2 Uhr Golden State Warriors Toronto Raptors 3 Uhr Dallas Mavericks Utah Jazz 4 Uhr L.A. Lakers New York Knicks

Day 5: Härtetest für Jalen Green

Toronto gegen Houston ist der Höhepunkt des Tages - und womöglich die erste echte Probe für Nr.2-Pick Jalen Green. Der Rockets-Rookie trifft dabei auf Scottie Barnes (#4) und die Toronto Raptors, der Forward gilt als einer der besten Verteidiger dieser Rookie-Klasse.

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 12. August 21 Uhr Charlotte Hornets San Antonio Spurs 22 Uhr Minnesota Timberwolves Chicago Bulls 23 Uhr Brooklyn Nets Washington Wizards 13. August 0 Uhr Portland Trail Blazers Indiana Pacers 1 Uhr Boston Celtics Orlando Magic 2 Uhr Toronto Raptors Houston Rockets 3 Uhr Atlanta Hawks Philadelphia 76ers 4 Uhr Denver Nuggets Phoenix Suns

Day 6: Duell um L.A.

Es hat schon fast Tradition, dass sich die Lakers und Clippers in der Summer League treffen, das ist auch in diesem Jahr nicht anders. Das Spiel des Tages findet jedoch um 1 Uhr statt, wenn OKC mit Nr.6-Pick Josh Giddey auf die Warriors um Jonathan Kuminga (#7) und Moses Moody (#14) trifft.

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 13. August 22 Uhr Milwaukee Bucks Minnesota Timberwolves 23 Uhr Utah Jazz Miami Heat 14. August 0 Uhr Cleveland Cavaliers New Orleans Pelicans 1 Uhr Oklahoma City Thunder Golden State Warriors 2 Uhr Detroit Pistons New York Knicks 3 Uhr Sacramento Kings Memphis Grizzlies 4 Uhr L.A. Clippers Los Angeles Lakers

Day 7: Lakers fordern Cunningham

Erneut stehen die Lakers im Fokus, diesmal allerdings primär aufgrund des Gegenübers. Bei den Detroit Pistons wird Cade Cunningham erneut gefordert sein und wohl erstmals so etwas wie "feindliche Atmosphäre" kennenlernen.

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 14. August 21 Uhr Dallas Mavericks Denver Nuggets 22 Uhr Miami Heat Atlanta Hawks 23 Uhr Boston Celtics Philadelphia 76ers 15. August 0 Uhr Oklahoma City Thunder Indiana Pacers 1 Uhr Toronto Raptors Charlotte Hornets 2 Uhr New York Knicks Cleveland Cavaliers 3 Uhr Phoenix Suns Portland Trail Blazers 4 Uhr Los Angeles Lakers Detroit Pistons

Day 8: Green trifft auf Wagner

Zum Abschluss der Vorrunde wartet auf Franz Wagner und seine Magic noch ein Leckerbissen: Es geht gegen die Rockets und damit Nr.2-Pick Jalen Green. Letzterer dürfte es vor allem mit Jalen Suggs zu tun bekommen.

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 15. August 21 Uhr Sacramento Kings Dallas Mavericks 22 Uhr Washington Wizards Milwaukee Bucks 23 Uhr L.A. Clippers Utah Jazz 16. August 0 Uhr San Antonio Spurs Brooklyn Nets 1 Uhr Philadelphia 76ers Minnesota Timberwolves 2 Uhr Houston Rockets Orlando Magic 3 Uhr New Orleans Pelicans Golden State Warriors 4 Uhr Chicago Bulls Memphis Grizzlies

Der Modus der Summer League

Insgesamt werden 75 Spiele absolviert, wobei jedes Team genau fünf Partien absolvieren wird. Die beiden besten Teams nach den ersten vier Spielen werden in der Nacht auf den 18. August das Championship Game bestreiten. Alle anderen 28 Mannschaften bekommen ebenfalls ein weiteres Spiel, hier spielt die Bilanz aber keine Rolle mehr.

Stattdessen werden die Veranstalter die Partien kurzfristig ansetzen und dabei auf die Interessen der TV-Partner Rücksicht nehmen und Matchups nach Rivalitäten oder ähnlichem ansetzen.

Sollten am Ende zwei Teams im Kampf um das Championship Game die gleiche Bilanz vorweisen, wurden bereits Tiebreaker-Kriterien festgelegt. Zunächst wird der direkte Vergleich herangezogen, danach entscheidet die Punktedifferenz. Sollte diese auch noch gleich sein, wird eine Münze geworfen. Das gleiche Verfahren wird bei einem Tiebreaker zwischen mehr als zwei Teams angewandt.

Die Regeln der Summer League

Im Gegensatz zu den "richtigen" NBA-Spielen dauert eine Partie in der Summer League nur 40 Minuten, ein Viertel dauert also nur je zehn Minuten. Gleichzeitig ist auch die Halbzeitpause mit nur acht Minuten deutlich kürzer als in der NBA. Auch die Regeln für Fouls sind anders. Jedem Team stehen zehn Fouls pro Viertel zu, ein Spieler wird erst nach dem zehnten und nicht bereits nach dem sechsten Foul disqualifiziert.

Auch für die Overtime gibt es angepasste Regeln. Die erste Verlängerung dauert zwei Minuten, bei einer zweiten Verlängerung entscheidet der Sudden Death, das heißt, wer zuerst einen Punkt erzielt, gewinnt die Partie. Dies gilt aber nur für die Gruppenphase, in den Turnierspielen werden solange Verlängerungen a zwei Minuten gespielt, bis ein Sieger feststeht.

Deutsche Spieler in der Summer League

Die offiziellen Kader sind noch nicht alle veröffentlicht, aber es sickerte bereits durch, dass zumindest drei deutsche Spieler an der Summer League teilnehmen werden. Franz Wagner, der von den Orlando Magic an Position acht im Draft gezogen wurde, wird für die Franchise aus Florida an den Start gehen, das wurde bereits bestätigt.

Des Weiteren versucht sich mit Karim Jallow von ratiopharm Ulm auch ein BBL-Spieler. Der deutsche Nationalspieler verzichtete auf eine Teilnahme bei Olympia, um sich bei den Phoenix Suns zu empfehlen.

Für die Sacramento Kings wird zudem Joshua Obiesie an den Start gehen. Der Guard wurde 2019 nicht gedraftet und steht zunächst einmal im Kader der Kings für das California Classic. Der 21-Jährige wird in der kommenden Saison für den FC Bayern München spielen, nachdem er die vergangenen gut zwei Jahre für Würzburg aufgelaufen war.

© getty Franz Wagner wird für die Orlando Magic in der Summer League debütieren.

Die Sieger und MVPs der Summer League in Las Vegas

Titelverteidiger der Summer League in Las Vegas ist Memphis. Die Grizzlies setzten sich im vergangenen Jahr gegen die Minnesota Timberwolves durch, die zum zweiten Mal nach 2016 im Finale standen. 2019 wurde Brandon Clarke sowohl zum Final-MVP als auch als Turnier-MVP ausgezeichnet.