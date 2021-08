NBA Trades und Gerüchte im Live-Ticker - Rund um die NBA: Toronto Raptors wollen Goran Dragic halten

Tag 6 der Free Agency und wir warten weiter auf eine Entscheidung bei Dennis Schröder. Auch Lauri Markkanen muss sich weiter gedulden. Finden die beiden Euros heute endlich ein Team? Bei Rund um die NBA verpasst Ihr keine News und Gerüchte!

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

NBA Trades und Gerüchte: Die wichtigsten News im Überblick

16.32 Uhr: Butler verlängert in Miami langfristig

NBA Free Agency: Butler unterschreibt Verlängerung in Miami

16.57 Uhr: Es war auch nicht einmal eine Basketball-Verletzung, Baynes rutschte schlichtweg im Badezimmer aus. Charania ging sogar soweit, dass es möglich sei, dass der 34-Jährige die komplette Saison verpassen könne. Wie viel Pech kann man haben und wie schlimm muss der Junge gestürzt sein?

16.50 Uhr: Oh je, das hört sich ganz und gar nicht gut an. Shams Charania (The Athletic) meldet, dass Aron Baynes weiter in einem Krankenhaus in Tokio ist. Der Center konnte bei der Feier der Bronze-Medaille nicht dabei. Laut Charania habe Baynes eine Nervenschädigung im Hals, die schlimmer sein soll, als sie bislang diagnostiziert wurde. Bitter, wir wünschen gute Besserung.

16.41 Uhr: Team USA hat es wieder getan, Frankreich wurde im olympischen Finale geschlagen - und es wurde auch ein wenig gefeiert. Schaut euch Pop an, mit 72 Jahren will ich auch noch so dynamisch sein. Dem Spurs-Coach war die Erleichterung nach dem Spiel anzumerken. "Ich bin froh, dass es endlich vorbei ist."

16.32 Uhr: Woj ist grundsätzlich einmal wach (ein gutes Zeichen) und vermeldete gerade, dass Jimmy Butler seine Vertragsverlängerung bis 2026 unterschrieben hat. Vier Jahre, 184 Millionen Dollar, dazu eine Spieler-Option für das letzte Jahr. Mehr Max-Deal geht nicht. Kurzer Blick aufs Geburtstag, Butler ist Jahrgang 1989, den Rest könnt ihr selbst ausrechnen.

16.26 Uhr: Schau mal an. Die Charlotte Hornets haben gerade den Sign-and-Trade-Deal von Devonte' Graham nach New Orleans verkündet (ist ein Three-Teamer mit Memphis) und da kam tatsächlich noch ans Licht, dass auch Forward Wesley Iwundu im Deal ist. Nun ja, wird die Welt nicht verändern, aber doch interessant. Einen Erstrundenpick 2022 gabs obendrauf.

NBA Free Agency: Raptors wollen Dragic behalten

16.16 Uhr: Dallas galt als die logische Adresse des Slowenen, schließlich spielt ja auch noch ein anderer Slowene für die Mavs. Tim MacMahon (ESPN) will aber wissen, dass die Mavs Dragic nicht so sehr haben wollten, als das ein Deal möglich gewesen wäre. Vor allem wollten sie nicht den dicken Vertrag von Dragic und hofften eher auf einen Buyout. Da frage ich mich allerdings, warum?

16.07 Uhr: Dabei bestand vor einigen Tagen durchaus noch die Möglichkeit, Dragic zu bekommen. Webster bestätigte, dass man sich Angebote angehört habe, letztlich sie aber nichts überzeugen konnte. So bleiben die Raptors erst einmal auf dem Dragic-Vertrag sitzen, der Slowene kassiert noch 19 Millionen Dollar für die Spielzeit.

Alle NBA-Deals: Clippers verstärken Flügel weiter - Bucks fädeln Trade ein © getty 1/119 Tag 5 der Free Agency brachte endlich Klarheit bei der Personalie Kawhi Leonard, der Superstar bleibt bei den Clippers. Doch nicht nur die Klaue verlängerte, L.A. verstärkte sich noch einmal auf dem Flügel. Hier gibt es alle Deals. © getty 2/119 TAG 4: Zunächst blicken wir auf alle Wechsel des Tages. Der Übersicht halber erfolgt die Sortierung nach dem Alphabet. Auch Sign-and-Trades und normale Trades werden hier aufgeführt, danach folgen die Verlängerungen. © getty 3/119 WECHSEL - GRAYSON ALLEN (Guard, 25) wechselt via Trade von den Memphis Grizzlies für SAM MERRILL (Guard, 25) zu den Milwaukee Bucks. © getty 4/119 DEANDRE’ BEMBRY (Forward, 27) wechselt von den Toronto Raptors zu den Brooklyn Nets - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 5/119 ANDRE IGUODALA (Forward, 37) wechselt von den Miami Heat zu den Golden State Warriors - Vertrag: 1 Jahr, 2,6 Mio. Dollar © getty 6/119 ELFRID PAYTON (Point Guard, 27) wechselt von den New York Knicks zu den Phoenix Suns - Vertrag: unbekannt © getty 7/119 JUSTISE WINSLOW (Forward, 25) wechselt von den Memphis Grizzlies zu den L.A. Clippers - Vertrag: 2 Jahre, Gehalt unbekannt © getty 8/119 VERLÄNGERUNGEN - KEVIN DURANT (Forward, 32) verlängert vorzeitig bei den Brooklyn Nets bis 2026 - Vertrag: 4 Jahre, 198 Mio. Dollar © getty 9/119 JAVONTE GREEN (Forward, 28) bleibt bei den Chicago Bulls - Vertrag: 2 Jahre, Gehalt unbekannt © getty 10/119 WILLY HERNANGOMEZ (Center, 24) bleibt bei den New Orleans Pelicans - Vertrag: 3 Jahre, Gehalt unbekannt © getty 11/119 REGGIE JACKSON (Guard, 31) bleibt bei den L.A. Clippers - Vertrag: 2 Jahre, 22 Mio. Dollar © getty 12/119 KAWHI LEONARD (Forward, 30) bleibt bei den L.A. Clippers - Vertrag: Details noch nicht geklärt © getty 13/119 An Tag 4 ging es vergleichsweise ruhig, ein großer Name war aber dennoch mit dabei ... © getty 14/119 WECHSEL - GEORGE HILL (Guard, 35 Jahre) wechselt von den Philadelphia 76ers zu den Milwaukee Bucks - Vertrag: 2 Jahre, 8 Mio. Dollar © getty 15/119 KELLY OUBRE JR. (Guard/Forward 25) wechselt von den Golden State Warriors zu den Charlotte Hornets - Vertrag: 2 Jahre, 26 Mio. Dollar © getty 16/119 ISHMAIL WAINRIGHT (Bildmitte, Guard/Forward, 26 Jahre) wechselt von SIG Strasbourg zu den Toronto Raptors - Vertrag: 2 Jahre, Gehalt unbekannt © getty 17/119 VERLÄNGERUNGEN - KHEM BIRCH (Center, 28) bleibt bei den Toronto Raptors - Vertrag: 3 Jahre, 20 Mio. Dollar © getty 18/119 FRANK KAMINSKY (Center, 28) bleibt bei den Phoenix Suns - Vertrag: 1 Jahr, 2,1 Mio. Dollar © getty 19/119 JULIUS RANDLE (Forward, 26) bleibt bei den New York Knicks - Vertrag: 4 Jahre, 117 Mio. Dollar © getty 20/119 LOU WILLIAMS (Guard, 34) bleibt bei den Atlanta Hawks - Vertrag: 1 Jahr, 5 Mio. Dollar © getty 21/119 Tag 3 der Free Agency brachte nicht so viel Action wie die Tage davor, dafür gab es zwei Trades, einige interessante Verlängerungen und auch aus deutscher Sicht eine erfreuliche Nachricht. © getty 22/119 WECHSEL - TONY BRADLEY (Center, 23) wechselt von den Oklahoma City Thunder zu den Chicago Bulls - Vertrag: 2 Jahre, 3,8 Mio. Dollar © getty 23/119 SPENCER DINWIDDIE (Guard, 28) wechselt von den Brooklyn Nets zu den Washington Wizards - Vertrag: 3 Jahre, 62 Mio. Dollar © getty 24/119 CHANDLER HUTCHISON (Forward, 25) wird von den Washington Wizards zu den San Antonio Spurs getradet. © getty 25/119 ENES KANTER (Center, 29) wechselt von den Portland Trail Blazers zu den Boston Celtics - Vertrag: 1 Jahr, 2,6 Mio. Dollar © imago images / ZUMA Press 26/119 ERIC PASCHALL (Forward, 24) wird von den Golden State Warriors zu den Utah Jazz getradet © getty 27/119 KEMBA WALKER (Guard, 31) verlässt die Oklahoma City Thunder und wird sich nach Buyout den New York Knicks anschließen - Vertrag: 2 Jahre, rund 17 Mio. Dollar © getty 28/119 VERLÄNGERUNGEN - JOHN COLLINS (Forward, 23) bleibt bei den Atlanta Hawks - Vertrag: 5 Jahre, 125 Mio. Dollar © getty 29/119 TERENCE DAVIS (Guard, 24) bleibt bei den Sacramento Kings - Vertrag: 2 Jahre, 8 Mio. Dollar © getty 30/119 VICTOR OLADIPO (Guard, 29) bleibt bei den Miami Heat - Vertrag: 1 Jahr, 2,4 Mio. Dollar © getty 31/119 MORITZ WAGNER (Center, 24) bleibt bei den Orlando Magic - Vertrag: 2 Jahre, Gehalt unbekannt © getty 32/119 RAUL NETO (Point Guard, 29), bleibt bei den Washington Wizards - Vertrag: 1 Jahr, 2,2 Millionen Dollar © getty 33/119 SABEN LEE (Point Guard, 22) bleibt bei den Detroit Pistons - Vertrag: 3 Jahre, Gehalt unbekannt © getty 34/119 DANNY GREEN (Shooting Guard/Small Forward, 34) bleibt bei den Philadelphia 76ers - Vertrag: 2 Jahre, 20 Millionen Dollar © getty 35/119 TAG 2: Deutlich mehr war dagegen an Tag 2 los. Gleiches Spiel, erst die Wechsel, dann die Verlängerungen. © getty 36/119 WECHSEL - CARMELO ANTHONY (Forward, 37) wechselt von den Portland Trail Blazers zu den Los Angeles Lakers - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 37/119 NEMANJA BJELICA (Forward, 33) wechselt von den Miami Heat zu den Golden State Warriors - Vertrag: 1 Jahr, Veteranenminimum © getty 38/119 DEMAR DEROZAN (Guard, 32) wechselt von den San Antonio Spurs zu den Chicago Bulls - Vertrag: 3 Jahre, 85 Mio. Dollar © getty 39/119 ANDRE DRUMMOND (Center, 27) wechselt von den Los Angeles Lakers zu den Philadelphia 76ers - Vertrag: 1 Jahr, Minimum-Vertrag © getty 40/119 BRYN FORBES (Guard, 28) wechselt von den Milwaukee Bucks zu den San Antonio Spurs - Vertrag: Konditionen noch unbekannt © getty 41/119 RUDY GAY (Forward, 34) wechselt von den San Antonio Spurs zu den Utah Jazz - Vertrag: 2 Jahre, 12,1 Mio. Dollar © getty 42/119 RODNEY HOOD (Forward, 28) wechselt von den Toronto Raptors zu den Milwaukee Bucks - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 43/119 JAMES JOHNSON (Forward, 34) wechselt von den New Orleans Pelicans zu den Brooklyn Nets - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 44/119 JOCK LANDALE (Center, 25) wechselt von den Melbourne United (NBL) zu den San Antonio Spurs - Vertrag: 2 Jahre, Gehalt unbekannt © getty 45/119 ROBIN LOPEZ (Center, 33) wechselt von den Washington Wizards zu den Orlando Magic - Vertrag: 1 Jahr, 5 Mio. Dollar © getty 46/119 PATTY MILLS (Guard, 32) wechselt von den San Antonio Spurs zu den Brooklyn Nets - Vertrag: 2 Jahre, 12 Mio. Dollar © getty 47/119 MALIK MONK (Guard, 22) wechselt von den Charlotte Hornets zu den Los Angeles Lakers - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 48/119 MARKIEFF MORRIS (Forward, 31) wechselt von den Los Angeles Lakers zu den Miami Heat - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 49/119 GEORGES NIANG (Forward, 28) wechselt von den Utah Jazz zu den Philadelphia 76ers - Vertrag: 2 Jahre, Gehalt unbekannt © getty 50/119 KENDRICK NUNN (Guard, 26) wechselt von den Miami Heat zu den Los Angeles Lakers - Vertrag: 2 Jahre, 10 Mio. Dollar © imago images / Schüler 51/119 ISH SMITH (Guard, 33) wechselt von den Washington Wizards zu den Charlotte Hornets - Vertrag: 2 Jahre, 9 Mio. Dollar © getty 52/119 TONY SNELL (Forward, 29) wechselt von den Atlanta Hawks zu den Portland Trail Blazers - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 53/119 KEIFER SYKES (Guard, 27) wechselt von den South East Melbourne Phoenix (NBL) zu den Indiana Pacers - Vertrag: Details noch unbekannt © getty 54/119 HASSAN WHITESIDE (Center, 32) wechselt von den Sacramento Kings zu den Utah Jazz - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 55/119 VERLÄNGERUNGEN - BRUCE BROWN (Guard, 24) bleibt bei den Brooklyn Nets - Vertrag: 1 Jahr, 4,7 Mio. Dollar © getty 56/119 STEPHEN CURRY (Warriors, 33) verlängert seinen Vertrag vorzeitig bei den Golden State Warriors - 4 Jahre, 215 Mio. Dollar © getty 57/119 TAJ GIBSON (Center, 36) bleibt bei den New York Knicks - Vertrag: 1 Jahr, 2,7 Mio. Dollar © getty 58/119 TALEN HORTON-TUCKER (Guard, 20) bleibt bei den Los Angeles Lakers - Vertrag: 3 Jahre, 32 Mio. Dollar © getty 59/119 ABDEL NADER (Forward, 27) bleibt bei den Phoenix Suns - Vertrag: 2 Jahre, 4,2 Mio. Dollar © getty 60/119 TAG 1: Der richtige Wahnsinn passierte aber gleich zum Auftakt, hier noch einmal alle Wechsel, wie schon zuvor ist alles alphabetisch angeordnet. © getty 61/119 TREVOR ARIZA (Forward, 36) wechselt von den Miami Heat zu den Los Angeles Lakers - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 62/119 LONZO BALL (23, Point Guard) wechselt von den New Orleans Pelicans zu den Chicago Bulls - Vertrag: 4 Jahre, 85 Mio. Dollar © getty 63/119 KENT BAZEMORE (Forward, 32) wechselt von den Golden State Warriors zu den Los Angeles Lakers - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 64/119 STERLING BROWN (26, Forward) wechselt von den Houston Rockets zu den Dallas Mavericks - Vertrag: 2 Jahre, 6,2 Mio. Dollar © getty 65/119 REGGIE BULLOCK (30, Forward) wechselt von den New York Knicks zu den Dallas Mavericks - Vertrag: 3 Jahre, 30,5 Mio. Dollar © getty 66/119 ALEX CARUSO (Point Guard, 27) wechselt von den Los Angeles Lakers zu den Chicago Bulls - Vertrag: 4 Jahre, 37 Mio. Dollar © getty 67/119 ZACH COLLINS (23, Center) wechselt von den Portland Trail Blazers zu den San Antonio Spurs - Vertrag: 3 Jahre, 22 Mio. Dollar © getty 68/119 TORREY CRAIG (30, Small Forward) wechselt von den Phoenix Suns zu den Indiana Pacers - Vertrag: 2 Jahre, 10 Mio. Dollar © getty 69/119 GORGUI DIENG (Center, 31) wechselt von den San Antonio Spurs zu den Atlanta Hawks - Vertrag: 1 Jahr, 4 Mio. Dollar © getty 70/119 WAYNE ELLINGTON (Forward, 33) wechselt von den Detroit Pistons zu den Los Angeles Lakers - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 71/119 EVAN FOURNIER (Shooting Guard, 28) wechselt von den Boston Celtics zu den New York Knicks - Vertrag: 4 Jahre, 78 Mio. Dollar © getty 72/119 DEVONTE' GRAHAM (Guard, 26) wechselt von den Charlotte Hornets zu den New Orleans Pelicans - Vertrag: 4 Jahre, 47 Mio. Dollar © getty 73/119 JEFF GREEN (35, Forward) wechselt von den Brooklyn Nets zu den Denver Nuggets - Vertrag: 2 Jahre, 10 Mio. Dollar © getty 74/119 DWIGHT HOWARD (Center, 35) wechselt von den Philadelphia 76ers zu den Los Angeles Lakers - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 75/119 ALEX LEN (28, Center) wechselt von den Washington Wizards zu den Sacramento Kings - Vertrag: 2 Jahre, Gehalt unbekannt © getty 76/119 KYLE LOWRY (35, Point Guard) wechselt von den Toronto Raptors zu den Miami Heat - Vertrag: 3 Jahre, 90 Mio. Dollar © imago images / Agencia EFE 77/119 TREY LYLES (Forward, 25) wechselt von den San Antonio Spurs zu den Detroit Pistons - Vertrag: 2 Jahre, 5 Mio. Dollar © getty 78/119 DOUG MCDERMOTT (29, Forward) wechselt von den Indiana Pacers zu den San Antonio Spurs - Vertrag: 3 Jahre, 42 Mio. Dollar © getty 79/119 JAVALE MCGEE (Center, 33) wechselt von den Denver Nuggets zu den Phoenix Suns - Vertrag: 1 Jahr, 5 Mio. Dollar © getty 80/119 BEN MCLEMORE (Small Forward, 28) wechselt von den Los Angeles Lakers zu den Portland Trail Blazers - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 81/119 SEMI OJELEYE (Forward, 25) wechselt von den Boston Celtics zu den Milwaukee Bucks - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 82/119 KELLY OLYNYK (30, Center) wechselt von den Houston Rockets zu den Detroit Pistons - Vertrag: 3 Jahre, 37 Mio. Dollar © getty 83/119 OTTO PORTER JR. (Forward, 28) wechselt von den Orlando Magic zu den Golden State Warriors - Vertrag: 1 Jahr, Veteranenminimum © getty 84/119 GARRETT TEMPLE (35, Guard) wechselt von den Chicago Bulls zu den New Orleans Pelicans - Vertrag: 3 Jahre, Gehalt unbekannt © getty 85/119 DANIEL THEIS (Power Forward/Center, 29) wechselt von den Chicago Bulls zu den Houston Rockets - Vertrag: 4 Jahre, 36 Mio. Dollar © getty 86/119 P.J. TUCKER (Forward, 36) wechselt von den Milwaukee Bucks zu den Miami Heat - Vertrag: 2 Jahre, 15 Mio. Dollar © getty 87/119 CODY ZELLER (Center, 28) wechselt von den Charlotte Hornets zu den Portland Trail Blazers - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 88/119 Weiter geht es mit den Vertragsverlängerungen von Tag 1. Auch hier: Die Deals sind alphabetisch sortiert. © getty 89/119 JARRETT ALLEN (23, Center) bleibt bei den Cleveland Cavaliers - Vertrag: 5 Jahre, 100 Mio. Dollar © getty 90/119 WILL BARTON (30, Guard) bleibt bei den Denver Nuggets - Vertrag: 2 Jahre, 32 Mio. Dollar © getty 91/119 NICOLAS BATUM (Forward, 32) bleibt bei den L.A. Clippers - Vertrag: 2 Jahre, Gehalt unbekannt © getty 92/119 ALEC BURKS (30, Guard) bleibt bei den New York Knicks - Vertrag: 3 Jahre, 30 Mio. Dollar © getty 93/119 MIKE CONLEY (33, Point Guard) bleibt bei den Utah Jazz - Vertrag: 3 Jahre, 72,5 Mio. Dollar © getty 94/119 DEWAYNE DEDMON (Center, 31) bleibt bei den Miami Heat - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 95/119 JAMYCHAL GREEN (31, Forward) bleibt bei den Denver Nuggets - Vertrag: 2 Jahre, 17 Mio. Dollar © getty 96/119 BLAKE GRIFFIN (Power Forward, 32) bleibt bei den Brooklyn Nets - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 97/119 TIM HARDAWAY JR. (29, Guard) bleibt bei den Dallas Mavericks - Vertrag: 4 Jahre, 74 Mio. Dollar © getty 98/119 MOE HARKLESS (28, Forward) bleibt bei den Sacramento Kings - Vertrag: 2 Jahre, 9 Mio. Dollar © getty 99/119 SOLOMON HILL (30, Forward) bleibt bei den Atlanta Hawks - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 100/119 RICHAUN HOLMES (Center, 27) bleibt bei den Sacramento Kings - Vertrag: 4 Jahre, 55 Mio. Dollar © getty 101/119 CORY JOSEPH (Guard, 29) bleibt bei den Detroit Pistons - Vertrag: 2 Jahre, 10 Mio. Dollar © imago images / ZUMA Wire 102/119 FURKAN KORKMAZ (24, Guard) bleibt bei den Philadelphia 76ers - Vertrag: 3 Jahre, 15 Mio. Dollar © getty 103/119 BOBAN MARJANOVIC (32, Center) bleibt bei den Dallas Mavericks - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 104/119 T.J. MCCONNELL (29, Point Guard) bleibt bei den Indiana Pacers - Vertrag: 4 Jahre, 35,2 Mio. Dollar © getty 105/119 MIKE MUSCALA (30, Center) bleibt bei den Oklahoma City Thunder - Vertrag: 2 Jahre, 7 Mio. Dollar © getty 106/119 NERLENS NOEL (27, Center) bleibt bei den New York Knicks - Vertrag: 3 Jahre, 32 Mio. Dollar © getty 107/119 DAVID NWABA (28, Forward) bleibt bei den Houston Rockets - Vertrag: 3 Jahre, 15 Mio. Dollar © getty 108/119 CHRIS PAUL (36, Point Guard) bleibt bei den Phoenix Suns - Vertrag: 4 Jahre, 120 Mio. Dollar © getty 109/119 CAMERON PAYNE (26, Guard) bleibt bei den Phoenix Suns - Vertrag: 3 Jahre, 19 Millionen Dollar © getty 110/119 BOBBY PORTIS (26, Center) bleibt bei den Milwaukee Bucks - Vertrag: 2 Jahre, 9 Mio. Dollar © getty 111/119 NORMAN POWELL (Guard, 28) bleibt bei den Portland Trail Blazers - Vertrag: 5 Jahre, 90 Mio. Dollar © getty 112/119 AUSTIN RIVERS (Guard, 29) bleibt bei den Denver Nuggets - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 113/119 DUNCAN ROBINSON (26, Forward) bleibt bei den Miami Heat - Vertrag: 5 Jahre, 90 Mio. Dollar © getty 114/119 DERRICK ROSE (Point Guard, 32) bleibt bei den New York Knicks - Vertrag: 3 Jahre, 43 Mio. Dollar © getty 115/119 MAX STRUS (Forward, 25) bleibt bei den Miami Heat - Vertrag: 1 Jahr, Gehalt unbekannt © getty 116/119 GARY TRENT JR. (22, Guard) bleibt bei den Portland Trail Blazers - Vertrag: 3 Jahre, 54 Mio. Dollar © getty 117/119 GABE VINCENT (25, Forward) bleibt bei den Miami Heat - Vertrag: 2 Jahre, 3,5 Mio. Dollar © getty 118/119 SHAI GILGEOUS-ALEXANDER (Guard, 23) verlängerte seinen Vertrag vorzeitig bei den Oklahoma City Thunder - 5 Jahre, 172 Mio. Dollar © getty 119/119 TRAE YOUNG (Point Guard, 22) verlängerte seinen Vertrag vorzeitig bei den Atlanta Hawks - 5 Jahre, 207 Mio. Dollar

16.00 Uhr: Apropos neue Heimat. Die haben auch Goran Dragic und Precious Achiuwa, die via Sign-and-Trade für Kyle Lowry zu den Toronto Raptors kamen. Raptors-GM Bobby Webster gab bereits eine PK und erklärte: "Wir wollen, dass Goran hier bleibt." Keine guten Nachrichten für eine gewisse Franchise aus Texas ...

15.55 Uhr: Moin, wenn ich richtig gezählt habe, sind wir inzwischen bei Tag 6 dieser Free Agency angekommen. Wie die Zeit doch vergeht. Anyway, ich komme mir wie ein Leierkasten vor, doch der Kollege Dennis Schröder sucht noch immer eine Heimat. Vielleicht ist es ja heute soweit.

