NBA News - Wegen Corona-Protokoll: Spiel in der Summer League muss verschoben werden

Die Partie zwischen den Washington Wizards und den Indiana Pacers am ersten Tag der Summer League in Las Vergas muss aufgrund des Corona-Protokolls der Liga verschoben werden. Das teilte die NBA am Sonntagabend offiziell mit.

Als Grund für die Verschiebung der für die Nacht auf Montag angesetzten Partie führte die NBA das Gesundheits- und Sicherheitsprotokoll der Liga im Umgang mit dem Coronavirus an.

Tags zuvor wurden drei Spieler der Wizards ins Corona-Protokoll aufgenommen. Aufgrund der anhaltenden Kontaktverfolgung standen dem Team aus der US-amerikanischen Hauptstadt demnach nicht genügend Spieler für die Partie gegen die Pacers zur Verfügung.

Wie die Franchise am Samstag mitgeteilt hatte, mussten Cassius Winston, Issuf Sanon und Isaiah Todd ins Corona-Protokoll und werden dem Team erstmal nicht zur Verfügung stehen. Ob einer der betroffenen Personen positiv auf das Coronavirus getestet wurde, ist nicht bekannt. Als Ersatz nominierten die Wizards Cheick Diallo, Asante Gist und Derrick Walton Jr. nach.

Wann das Spiel zwischen den Wizards und Pacers nachgeholt wird oder ob die Partie ersatzlos gestrichen wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Summer League in Las Vegas findet mit allen 30 Teams vom 8. bis zum 18. August statt. Unter anderem feiert dann der Top-Pick des diesjährigen Drafts, Cade Cunningham, sein Debüt im Trikot der Detroit Pistons. Mit Franz Wagner (Orlando Magic) und Oscar da Silva (Oklahoma City Thunder) sind auch zwei deutsche Talente mit dabei.