NBA News: Daniel Theis wechselt von den Chicago Bulls zu den Houston Rockets

Daniel Theis wechselt von den Chicago Bulls zu den Houston Rockets. Das berichten der Houston Chronicle und ESPN. Der Center soll demnach einen Vierjahresvertrag über 35,6 Millionen Dollar erhalten.

Theis war im März nach dreieinhalb Jahren bei den Boston Celtics zu den Bulls gewechselt. Da der 29-Jährige in diesem Sommer vertragslos war, verzichtete Theis auf eine Teilnahme an den Olympischen Spielen.

Bei den Rockets nimmt Theis in einem jungen Frontcourt die Rolle des Veteranen ein. Vermutlich wird er zunächst neben Christian Wood in der Starting Five agieren. Houston verstärkte sich im Draft mit den europäischen Big-Man-Talenten Alperen Sengün und Usman Garuba.

Weiter ohne neuen Vertrag sind die Nationalspieler Dennis Schröder (zuletzt Los Angeles Lakers), Isaiah Hartenstein (Cleveland Cavaliers) sowie die Tokio-Fahrer Moritz Wagner (Orlando Magic) und Isaac Bonga (Washington Wizards).