NBA News: Kevin Durant steht vor vorzeitiger Verlängerung bei den Brooklyn Nets

Kevin Durant steht vor einer vorzeitigen Verlängerung bei den Brooklyn Nets. Der Star-Forward wird am Samstag eine Maximum-Extension unterzeichnen.

Das bestätigte Durant auf seiner Seite Boardroom, nachdem sein Manager Rich Kleiman die Information an ESPN weitergeleitet hatte. KD wird demnach einen Vertrag bis 2026 unterschreiben, der ihm neben seinem Gehalt für die kommende Saison (42 Mio.) weitere 198 Millionen Dollar einbringen wird.

Um die Verlängerung möglich zu machen, wird Durant auf seine Spieler-Option für die Saison 2022/23 verzichten. Der zweifache Finals-MVP war 2019 von den Golden State Warriors nach New York gewechselt, verpasste aber aufgrund einer Achillessehnenverletzung die komplette Spielzeit 2019/20.

In der abgelaufenen Saison absolvierte Durant auch nur 35 Spiele, unter anderem hatte der Forward mit Oberschenkelproblemen zu kämpfen und musste einige Male aufgrund der COVID-Protokolle aussetzen. In den Playoffs war KD dann aber fit und verbuchte im Schnitt 34,3 Punkte, 9,3 Rebounds und 4,4 Assists. Dennoch schieden die Nets bereits in der zweiten Runde aus, weil Durants Co-Stars Kyrie Irving und James Harden mehrere Spiele wegen Verletzungen verpassten.

NBA - Mögliche Verlängerungen im Sommer: Werden die Nets das teuerste Team aller Zeiten? © getty 1/32 Die Free-Agency-Klasse 2021 ist bereits ausgedünnt, was vor allem an den zahlreichen vorzeitigen Verlängerungen liegt. 2022 könnte sich dies wiederholen, zahlreiche Stars könnten im Sommer Extensions unterschreiben. Wir blicken auf die größten Namen. © getty 2/32 20 Spieler haben bereits verlängert, darunter DAMIAN LILLARD (Blazers, 4 Jahre/176 Mio.) und GIANNIS ANTETOKOUNMPO (Bucks, 5 Jahre/228 Mio.), die sich beide ihren Supermax-Vertrag sicherten. © getty 3/32 LEBRON JAMES (Lakers, 2 Jahre/85,6 Mio.) und PAUL GEORGE (Clippers, 4 Jahre/176 Mio.) unterzeichneten zudem bereits maximale "Veteran Extensions", auch ihre Verträge beginnen ab der Saison 2021/22. © getty 4/32 Ebenfalls langfristig gebunden, aber ohne Maximalvertrag, sind: RUDY GOBERT (Jazz, 5 Jahre/205 Mio.), JRUE HOLIDAY (Bucks, 4/135), C.J. MCCOLLUM (Blazers, 3/100), BRADLEY BEAL (Wizards, 2/71,8) und JOE INGLES (Jazz, 1/13). © getty 5/32 Hinzu kommen vier Spieler mit maximalen Rookie Extensions: JAYSON TATUM (Celtics, 5/163 Mio.), BAM ADEBAYO (Heat, 5/163), DE’AARON FOX (Kings, 5/163) und DONOVAN MITCHELL (Jazz, 5/163). © getty 6/32 Und hier die weiteren Rookie Extensions: O.G. ANUNOBY (Raptors, 4/72 Mio.), DERRICK WHITE (Spurs, 4/70), JONATHAN ISAAC (Magic, 4/69,4), MARKELLE FULTZ (Magic, 3/50) ... © getty 7/32 … LUKE KENNARD (Clippers, 3/41) KYLE KUZMA (Lakers, 3/39) und MONTE MORRIS (Nuggets, 3/27,8). Und nun blicken wir auf die Dollars, die demnächst ausgehändigt werden könnten. © getty 8/32 STEPHEN CURRY (Golden State Warriors): Schon 2020 hätte der Chefkoch seinen noch bis 2022 laufenden Deal verlängern können, vermutlich ist es nun im Sommer soweit. Curry ist die Cash Cow der Warriors, Golden State wird das Maximum verteilen. © getty 9/32 Und das sind satte 215 Millionen Dollar über vier Jahre. Im letzten Vertragsjahr wären das dann knapp 60 Millionen Dollar, ein Rekord. © getty 10/32 Das Warten auf die Free Agency 2022 ergibt dagegen wenig Sinn, wenn Curry bleiben will. Da er dann bereits 34 Jahre alt wäre, kann er wegen der Over-38-Rule keinen Fünfjahresvertrag unterschreiben. Übrigens: Andere Teams könnten nur 207 Mio. anbieten. © getty 11/32 JOEL EMBIID (Philadelphia 76ers): Immerhin vier Jahre und 190 Millionen Dollar könnte der Sixers-Center bekommen, wenn er in dieser Saison eines der All-NBA-Teams erreicht (das wird er!). Er ist dann für eine Super-Max-Verlängerung qualifiziert. © getty 12/32 Diese würde dann 2023 starten und Embiid in der Saison 26/27 rund 52 Millionen Dollar bescheren. Der Kameruner wäre dann 32 Jahre alt. Bei seiner Krankenakte sollte Embiid sich das gut überlegen, auch wenn er noch einen Vertrag für zwei Jahre hat. © getty 13/32 KEVIN DURANT (Brooklyn Nets): Das neue CBA macht’s möglich, nur zwei Jahre nach seinem Wechsel nach Brooklyn kann KD schon im Sommer seinen ursprünglichen Vierjahresvertrag verlängern! Maximum sind 4 Jahre und 197 Millionen. © getty 14/32 Dafür müsste er sich seine Option für das vierte Vertragsjahr streichen lassen und könnte dann bis 2026 unterschreiben. Im Gegensatz zu Curry greift bei Durant die Over-38-Regel knapp nicht, da der Nets-Star erst im September 2026 38 wird. © getty 15/32 Nimmt er das Angebot an? Vermutlich nicht. Realistischer sind erneut kürzere Verträge, wie er sie auch in Golden State bekam. Womöglich wird sich Durant das Ganze bis 2022 anschauen und dann neue Pläne für die Zukunft schmieden. © getty 16/32 KYRIE IRVING (Brooklyn Nets): Was für KD gilt, kann auch über Irving gesagt werden. Es ist im Prinzip die gleiche Situation, mit dem Unterschied, dass Uncle Drew maximal 181 Millionen für vier Jahre obendrauf bekommen kann. © getty 17/32 JAMES HARDEN (Brooklyn Nets): Und auch "The Beard" könnte kräftig kassieren. Die Rockets boten Harden vor dem Trade nach Brooklyn bereits die vorzeitige Verlängerung an, er lehnte aber vier Jahre und 208 Millionen Dollar ab. © getty 18/32 Harden hat noch Vertrag bis 2023, wobei das letzte Jahr eine Spieler-Option beinhaltet. Der MVP von 2018 kann, wenn er die Option streicht, der erste Spieler werden, der jedes Jahr seines Vertrags über 50 Millionen Dollar kassiert. © getty 19/32 Das Trio könnte also verdammt teuer für die Nets werden, aber die Franchise scheint bereit, tief in die Taschen zu greifen. "Ich weiß nicht, ob sie es annehmen, aber wir wollen sie halten und etwas aufbauen", sagte GM Marks im Januar. © getty 20/32 Und so könnte das dann 25/26 aussehen: Irving (Alter: 34, Gehalt: 50,4 Mio.), Harden (Alter: 36, Gehalt: 57,7 Mio.), Durant (Alter: 37, Gehalt: 54,7 Mio.). Bis dahin fließt aber noch viel Wasser den East River herunter. © getty 21/32 JIMMY BUTLER (Miami Heat): Solche Probleme werden die Heat nicht bekommen, aber auch Butler könnte anklopfen und fragen, ob Miami gewillt ist, weitere 182 Millionen für vier Jahre (2022-2026) in ihn zu investieren. © getty 22/32 Zur Erinnerung: Ein Grund für Butlers Wechsel aus Philadelphia war, dass die Sixers dem Forward keinen Maximal-Vertrag anboten, Miami dagegen schon.Bei einer weiteren Verlängerung wäre Butler am Ende der Laufzeit aber schon fast 37 Jahre alt ... © getty 23/32 ZACH LAVINE (Chicago Bulls): Der Bulls-Star hat mit 26 wohl noch seine besten Jahre vor sich. LaVine wird 2022 Free Agent, könnte aber bereits im Sommer um vier Jahre und 104 Millionen Dollar verlängern. © getty 24/32 Warum nur so wenig? LaVine kassiert derzeit pro Jahr 19,5 Mio., in Verbindung mit der maximalen Erhöhung um 20 Prozent plus die jährlichen 8 Prozent Steigerung ist nicht mehr drin. Deswegen wird LaVine dies ablehnen. © getty 25/32 JULIUS RANDLE (New York Knicks): Das gleiche Szenario beim Knicks-Star. 4 Jahre und 106 Mio. sind 2021 das Maximum, im Jahr darauf könnten die Knicks dagegen 5 Jahre und 201 Mio. bieten, andere Teams nur 4 und 150. © getty 26/32 Interessant ist auch, dass Randles letztes Vertragsjahr gar nicht voll garantiert ist (nur 4 von 19,8 Mio.) Könnte man Randle nun einfach entlassen und ihn dann sofort mit einem neuen Vertrag ausstatten? © getty 27/32 So einfach ist es natürlich nicht. Würden die Knicks dies tun, müsste Randle durch den "Waiver-Prozess". Heißt: Jedes Team mit Cap Space könnte Randle holen. Erst wenn das nicht geschieht, könnten die Knicks Randle ein Angebot machen. © getty 28/32 Das waren die größten Namen, aber auch kleinere Fische wie MARCUS SMART (4 Jahre/77 Mio.) oder TERRY ROZIER (4/96 Mio.) könnten theoretisch verlängern. Interessant wird es dann noch mit der Draft-Klasse von 2018. © getty 29/32 LUKA DONCIC (Dallas Mavericks): Das Gesicht dieses Drafts war Doncic und den Mavs-Star steht ein sehr warmer Geldregen ins Haus. Zwischen dem Start der Offseason und dem Beginn von 21/22 kann der Slowene vorzeitig um bis zu fünf Jahre verlängern. © getty 30/32 Und das kommt die Mavs teuer zu stehen. Doncic wird es diese Saison in ein All-NBA-Team schaffen, weswegen er aufgrund der "Rose Rule" 30 Prozent des Caps kassieren kann. Über fünf Jahre sind das bei Doncic rund 200 Millionen Dollar. © getty 31/32 TRAE YOUNG (Atlanta Hawks): Für Young wird es dagegen eng mit den 30 Prozent. Dafür bräuchte er diese und nächste Saison All-NBA-Ehren oder einen MVP-Award. Deswegen werden es für den Guard wohl "nur" fünf Jahre und knapp 170 Millionen. © getty 32/32 Andere interessante Kandidaten für einen Maximalvertrag sind SHAI GILGEOUS-ALEXANDER (Thunder), MICHAEL PORTER JR. (Nuggets), JAREN JACKSON JR. (Grizzlies) und DEANDRE AYTON (Suns).

In Spiel 5 der Serie gegen den späteren Champion Milwaukee erzielte Durant ein 49-Punkte-Triple-Double und spielte die kompletten 48 Minuten durch. Im Entscheidungsspiel wiederholte er dies trotz Verlängerung und legte 48 Punkte auf. Bei einem möglichen Gamewinner hatte er den Fuß auf der Dreierlinie, die Bucks siegten in der Overtime.

Neben Durant könnten in dieser Offseason auch noch Irving und Harden vorzeitig ihre Verträge verlängern. Bislang ist von ihren Absichten aber nichts bekannt. So oder so dürfte das Team der Nets in den kommenden Jahren teuer werden. Laut Bobby Marks (ESPN) gibt Brooklyn in der kommenden Saison knapp 300 Millionen Dollar für das Team aus, wenn man sowohl die Pay Roll als auch die Luxussteuer zusammenrechnet.