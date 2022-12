WM Kompakt am 18. Dezember: Schlägt der "Drake-Fluch" wieder zu? Neymar nach Privatparty in der Kritik

Tag der Entscheidung bei der WM 2022 in Katar: Verteidigt Frankreich den Titel oder stillt Argentinien die Sehnsucht? Das Finale im Lusail-Stadium in Katar steht ganz im Zeichen des Duells der Superstars Lionel Messi vs. Kylian Mbappé. Argentinien kämpft aber auch gegen einen Fluch an. Bei den Franzosen ist der Zoff zwischen Nationaltrainer Didier Deschamps und Stürmerstar Karim Benzema offenbar nicht mehr zu kitten. Und: Der feiernde Neymar sorgt in Brasilien für Wirbel. Das und mehr im WM Kompakt.

© getty WM 2022 in Katar - Party-Eklat des Tages: Neymar Nach dem bitteren Viertelfinal-Aus gegen Kroatien war Neymar noch "psychologisch am Boden zerstört", wie der Superstar bei Instagram schrieb. In der brasilianischen Heimat angekommen, dauerte es aber offenbar nicht lange, bis sich Neymars Stimmung wieder besserte. Wie die Zeitung Folha de São Paulo berichtet, veranstaltete Neymar am vergangenen Wochenende in der Villa seiner Schwester Rafaella eine Party. Neben Teamkollege Antony sollen auch Surfer Gabriel Medina und Sänger João Gomes nebst einigen Influencern zugegen gewesen sein. Obwohl striktes Handyverbot herrschte, kursierten später Schnappschüsse der Party in den Sozialen Netzwerken. Und in der Fan-Community kam Neymars Party nach dem WM-K.o. eher so semi gut an. "Neymars Privatparty versetzt Brasilien in Aufruhr", schrieb die AS. Viele Fans trauerten noch immer nach dem bitteren Aus im Elfmeterschießen gegen Kroatien. Die Bilder des feiernden Neymar passten da nicht wirklich gut zur brasilianischen Tristesse.

© getty WM 2022 in Katar - Fluch des Tages: Drake Argentiniens größter Gegner im WM-Finale ist nicht etwa Frankreich. Nein! Die Frage ist vielmehr, ob die Albiceleste gegen den Fluch des kanadischen Rappers Drake bestehen kann. Seit Jahren zieht sich der sogenannte "Drake-Fluch" durch die Sportwelt. Faustregel: Wer mit dem Rapper posiert oder auf wen er setzt, der verliert. Vor dem Endspiel in Katar kursierte in den Sozialen Medien ein Clip, in dem Drake über das Finale zwischen Argentinien und Frankreich spricht und dabei ein geteiltes Trikot von Neapel und der Albiceleste trägt. "Ich nehme Argentinien, er nimmt Frankreich", sagt Drake, der in dem Video mit einem Freund diskutiert. "Drake-Fluch": Barça-Pleite wird teuer © getty 1/22 Der FC Barcelona ist im Clásico mit dem Symbol von Superstar-Rapper Drake auf dem Trikot aufgelaufen. Möglich machte es Sponsor Spotify, gebracht hat es allerdings nichts: Dembélé und Co. verloren mit 1:3. Doch das ist nicht alles ... © getty 2/22 ... denn die Barça-Pleite wurde für Drake auch noch richtig teuer: Der hatte nämlich über 600.000 Dollar in eine Kombi-Wette mit Arsenal und Barcelona investiert. Die Gunners siegten, Barça nicht. Eine neue Dimension des "Drake-Fluchs"? © getty 3/22 Der "Drake-Fluch" zog sich nämlich über Jahre wie ein roter Faden durch die Sportwelt. Faustregel: Wer mit dem Rapper posiert, der verliert. Alles nur Legende? SPOX zeigt, wer davon bereits getroffen wurde. © getty 4/22 April 2014: Nach dem Finaleinzug der Kentucky Wildcats ins March-Madness-Final-4 hält Drake eine Motivationsrede. Im Finale des wichtigsten College-Basketball-Turniers verliert das Team als klarer Favorit gegen Connecticut. © Instagram/Daniel Sturridge 5/22 April 2014: Drake traf Daniel Sturridge und beide plauderten über Musik und Fußball. Der Rapper erhielt ein Trikot von Liverpools Stürmer. In der Folge verlieren die Reds ein entscheidendes Spiel gegen Chelsea und geben die Meisterschaft aus der Hand. © getty 6/22 Juni 2014: Drake feierte vor der Saison mit LeBron James, Dwyane Wade und Chris Bosh und outete sich als Fan der Heat. Die gingen als Riesenfavorit in die Finals gegen die Spurs, verloren aber in fünf Spielen und LeBron ging danach zurück nach Cleveland. © Twitter/@Gidi_Traffic 7/22 September 2015: Als Titelverteidigerin spielte Serena Williams hervorragende US Open und ging als klare Favoritin in das Halbfinale gegen die Italienerin Roberta Vinci. Drake sah die überraschende Niederlage von der Box des Williams-Clans aus. © getty 8/22 2016: Johnny Manziel kam als einer der gehyptesten Spieler seit vielen Jahren in die NFL. Drake befreundet sich mit Johnny Football und beobachtet in wenigen Wochen, wie Manziels Karriere in die Brüche geht. © Twitter/@bobbyblanco1 9/22 Oktober 2018: Vor dem großen MMA-Kampf zwischen Conor McGregor und Khabib Nurmagomedov positionierte sich Drake auf der Seite des Iren. McGregor verlor den Kampf anschließend deutlich. © Twitter/Alabama Football 10/22 Januar 2019: Nick Saban und das College-Football-Programm der Alabama Crimson Tide galten als das mit Abstand beste in den USA. Nach Drakes Support verlor Bama gegen die Clemson Tigers in demütigender Manier mit 16:44. © Instagram/@sanchooo10 11/22 März 2019: Der Dortmunder Jadon Sancho traf Drake im Rahmen des Dortmunder Champions-League-Auftritts gegen Tottenham. Gegen die Hotspur gab es zwei Pleiten und das gleichbedeutende Aus in der Königsklasse. © Twitter/@RomeluLukaku9 12/22 März 2019: Drake scheint in den Staaten nicht mehr allzu viele Sportler für Fotos gewinnen zu können. Folgerichtig besucht der Rapper Europa und lässt sich mit Stars wie Romelu Lukaku, der prompt mit Manchester United gegen die Wolves verlor, ablichten. © Twitter/@paulpogba 13/22 März 2019: Nicht nur der Belgier, auch Paul Pogba bekommt vor dem F.A.-Cup-Viertelfinale ein Andenken mit dem prominenten Musiker. United fliegt in der Folge mit 1:2 gegen die Wolverhampton Wanderers aus dem Pokal. © Instagram/@aubameyang97 14/22 April 2019: Auch Pierre-Emerick Aubameyang freute sich zunächst über ein Bild mit Drake am Rande dessen Konzertes in London. Das folgende Spiel verlor der FC Arsenal gegen den FC Everton mit 0:1. © Instgram/@10aguerosergiokun 15/22 April 2019: Auch Kun Agüero wurde vom Drake-Fluch getroffen. Der Stürmerstar von ManCity verschoss im Champions-League-Viertelfinale gegen Tottenham zunächst einen Elfmeter. Dann verloren die Citizens mit 0:1. © Instagram/kurzawa_20 16/22 April 2019: Ein paar Tage später war es Layvin Kurzawa, der die schmerzhafte Erfahrung mit dem Kanadier machte. Der PSG-Verteidiger postete vor dem Spiel gegen Lille ein Bild mit Drake. Die 1:5-Pleite war die höchste Niederlage für Paris seit 18 Jahren. © twitter/@ASRomaEN 17/22 Die AS Roma ging sogar schon mal auf Nummer sicher und verbot - natürlich mit einem Augenzwinkern - allen Spielern den Umgang mit Drake - bis zum Saisonende! © Instagram/@anthony_joshua 18/22 Der Boxer Anthony Joshua galt lange als der dominante Athlet in der Schwergewichts-Szene. Am 1. Juni sollte er gegen Jarrell Miller. Im Vorfeld des Kampfes gab es dieses Foto mit dem Briten und Drake - und nun ja: Es kam, wie es kommen musste. © getty 19/22 Weil Miller dreimal durch die Dopingprobe rasselte, trat an seiner Stelle ein gewisser Andy Ruiz Jr. gegen Joshua an. Joshua unterschätzte den etwas dicklichen US-Amerikaner, erlitt seine erste Niederlage im Ring und war alle seine WM-Titel los. © Instagram/Drake 20/22 Im Oktober 2021 schwärmte Drake von Alphonso Davies und wollte den FCB-Star unbedingt treffen. Gesagt - getan. Hatte das für den Bayern-Star ein böses Nachspiel? © imago images 21/22 Nö! Im Anschließenden Spiel gegen Bayer Leverkusen siegten die Bayern nämlich locker mit 5:1. Nicht nur das zeigt: So ganz ernst nehmen kann man den "Drake-Fluch" dann wohl doch nicht. © getty 22/22 Die Wett-Seite OLBG analysierte wenig später dann den vermeintlichen Fluch im Detail - und stellte fest, dass es nur in 31 Prozent aller Fälle nach einem Drake-Meeting eine Niederlage hagelte. Also Entwarnung für den "Champagne Papi". Journalist Piers Morgan, der das mittlerweile berühmte Interview mit Cristiano Ronaldo führte, hat sich ebenfalls an eine Prognose zum WM-Finale gewagt. Er glaubt, dass Frankreich 3:1 gewinnt. Mbappé erzielt dabei zwei Tore, Griezmann wird Man of the Match "und Messi wird weinen", schrieb Morgan auf Twitter.

© getty WM 2022 in Katar - Wutausbruch des Tages: Achraf Hakimi Der Frust saß offenbar tief bei Achraf Hakimi. Nach der Niederlage im Spiel um Platz 3 gegen Kroatien entlud sich der Frust des Ex-Dortmunders in den Katakomben. Sein Ziel: FIFA-Präsident Gianni Infantino. Der Weltverband, so Hakimis schwerer Vorwurf, habe Marokko einen größeren Erfolg verwehrt - bewusst! Auch die Fans riefen empört: "FIFA Mafia!" Hinterher ruderte Hakimi zurück. "Es ist nichts passiert", spielte Hakimi den Vorfall herunter, "ich war ein bisschen verärgert nach dem Spiel wegen der ein oder anderen Entscheidung, nichts weiter." Ein bisschen? Anwesende berichteten von Beleidigungen in Richtung Infantino, der die Tirade ungerührt habe über sich ergehen lassen. Hier geht es zur ausführlichen News.

© getty WM 2022 in Katar - Zoff des Tages: Karim Benzema und Didier Deschamps Zwischen Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps und Ballon-d'Or-Sieger Karim Benzema sei laut L'Équipe "etwas zerbrochen". Der Stürmer von Real Madrid soll unter anderem Kritik an der Intensität der Trainingseinheit geäußert haben, in der er sich verletzte. Auch der Umgang mit seiner Verletzung habe ihm nicht gefallen. Seit seiner Abreise habe es keinerlei Kontakt mehr zwischen den beiden gegeben. Daher reiste Benzema auch nicht mit den anderen verletzten Frankreich-Stars Paul Pogba, N'Golo Kanté und Presnel Kimpembe zur Unterstützung der Équipe tricolore zum Finale nach Katar. Zuvor hatte Benzema auf Instagram ein grimmiges Selfie gepostet und dies mit dem Kommentar "Es interessiert mich nicht" versehen.

© getty WM 2022 in Katar - Giftpfeile des Tages: Emiliano Martínez vs. Kylian Mbappé Verbal liefern sich Argentinien und Frankreich bereits vor dem Anpfiff des Endspiel ein hitziges Duell. Offensivstar Kylian Mbappé hatte mit einem Vergleich des europäischen mit dem südamerikanischen Fußball für Aufregung gesorgt. "In Südamerika ist der Fußball nicht so weit fortgeschritten wie in Europa", sagte Mbappé bei TNT Brazil als Begründung dafür, warum Frankreich Weltmeister wird. "Daher haben bei den vergangenen Weltmeisterschaften immer Europäer gewonnen." Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Argentiniens Keeper Emiliano Martínez maßregelte Mbappé auf einer Pressekonferenz: "Mbappé weiß nicht genug über Fußball, er hat noch nie in Südamerika gespielt." Wem diese Erfahrung fehle, der könne auch "nichts sagen", ergänzte Martínez. "Argentinien und Brasilien haben Spieler mit großer Qualität und großem Talent. Wir spielen wie die meisten Brasilianer in Europa. Ich fand einfach, dass das ein unfairer Kommentar war", sagte Martínez noch.

© imago images WM 2022 in Katar - Support des Tages: Pariser Métro Sie ist eine der ältesten Stationen der Pariser Métro. Am 1. September 1900 wurde die Station "Argentine" offiziell eröffnet. Doch am Tag des WM-Finales wirkt der Name irgendwie unpassend. Die Métro reagierte und benannte die Station übergangsweise in "France" um.

© getty WM 2022 in Katar: Das steht heute noch an Argentinien vs. Frankreich (16 Uhr) Frankreich steht zum vierten Mal in einem WM-Endspiel. 1998 und 2018 holte die Équipe tricolore den Titel, 2006 gab es in Berlin eine Niederlage gegen Italien. Superstar Kylian Mbappé kann sich wie der große Pele zum zweiten Mal zum Weltmeister krönen, bevor er 24 wird. Für den sechsmaligen Weltfußballer Lionel Messi wäre es der erste Titel. Argentinien wurde 1978 und 1986 Weltmeister, verlor aber die Endspiele 1930, 1990 und 2014. WM 2022 in Katar: Das Finale Datum Begegnung Runde 18. Dezember, 16 Uhr Argentinien - Frankreich Finale