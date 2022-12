Frankreich will verlängern: Gespräche mit Nationaltrainer Didier Deschamps stehen an

Der zum Jahresende auslaufende Vertrag von Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps soll wohl verlängert werden - zumindest wenn es nach Verbandspräsident Noël Le Graët geht. Demnächst sollen Gespräche über eine Verlängerung folgen, wie die L'Equipe berichtet.

Bereits seit einigen Monaten wird über die Zukunft der Trainerposition Frankreichs spekuliert. Eine von den Medien als fest vermeldete Einigung mit Frankreich-Legende Zinédine Zidane als Nachfolger für Didier Deschamps dementierte Le Graët kürzlich und hängte direkt an: "Mein Wunsch ist es, dass Didier bleibt."

Diesen Wunsch bestärkte er nun erneut. Einen Trainer von "seiner Qualität" finde man nicht so einfach, daher liege die Frage, "ob er verlängern soll, ganz bei ihm", wird Le Graët von der französischen L'Equipe zitiert, "ich hoffe, er sagt ja." Doch auch eine Veränderung verdiene "immer eine Überlegung, vor allem von ihm", hängte er an - sicher ist eine Verlängerung also noch nicht.

Konkret gehe es laut der Zeitung um eine Verlängerung bis zur Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Für die Gespräche mit Deschamps gibt sich Le Graët offenbar Zeit bis zum 31. Januar - bis dahin soll laut der L'Equipe ein neuer Vertrag unter Dach und Fach sein. Zuvor spielt Deschamps mit seiner Mannschaft noch das WM-Finale am Sonntagabend gegen Argentinien (18. Dezember, 16:00 Uhr).

Auf der Seite von Deschamps herrscht derweil wohl etwas Unzufriedenheit. Das Interesse um eine Verlängerung sei angeblich früher, vor der Weltmeisterschaft in Katar, erwartet worden. Daher soll es im Umfeld des Nationaltrainers Stimmen geben, die ihm raten, sich nach dem WM-Finale zu trennen. Andere seien jedoch überzeugt, dass Didier Deschamps die Équipe Tricolore zu sehr liebe, um sich nochmal einem Vereinsjob zu widmen.