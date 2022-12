Argentinien - Frankreich: Die Gewinner und Verlierer des WM-Finals

Lionel Messi traf zweimal, Kylian Mbappé sogar dreimal im Duell der Superstars. Das glücklichere Ende im WM-Finale hatte letztlich Argentinien. Die Gewinner und Verlierer des Endspiels.

Es passte, dass Sergio Agüero mit all seinen ehemaligen argentinischen Mannschaftskameraden auf dem Platz stand und feierte, denn an diesem Tag kam einfach alles zusammen.

Es war ganz einfach das größte Spiel in der Geschichte der Weltmeisterschaft. Vielleicht sogar das beste Spiel aller Zeiten. Der Sieg Argentiniens im Elfmeterschießen gegen Frankreich verkörperte alles, was wir an diesem Sport lieben.

Man fragt sich in der Tat, ob Frankreich es überhaupt in die Verlängerung geschafft hätte, wenn er fit genug gewesen wäre, um das Spiel zu beenden ...

Sie hätten sich keine Sorgen machen müssen. Di María war bereit, willens und in der Lage, jedes Mal, wenn er in Ballbesitz kam, Panik zu verbreiten.

Er ist jetzt 35 Jahre alt - diese Leistung ist übermenschlich! Das ist Muhammad Ali im "Rumble in the Jungle". Das ist Michael Jordan in Spiel 6. Das ist Tiger Woods in Augusta.

Wahrscheinlich werden sie es in Wahrheit doch nicht tun, aber wen interessiert das schon? Messi sicher nicht. Sein Platz an der Spitze seines Berufes ist nun unbestritten.

© getty

GEWINNER: Lionel Scaloni

Lionel Scaloni fiel es schwer, in Worte zu fassen, was der Einzug ins Finale für ihn bedeutete. Man stelle sich mal vor, was er jetzt fühlt.

Mit 44 Jahren ist er der jüngste Weltmeister-Trainer seit seinem Landsmann Cesar Luis Menotti, der beim Titel 1978 39 Jahre alt war. Und das gelang Scaloni nur ein Jahr, nachdem er Argentinien zur Copa América geführt hat - zur ersten großen internationalen Trophäe des Landes auf A-Niveau seit 28 Jahren.

Messi zu haben ist hilfreich, aber wir dürfen nicht vergessen, wie viele Trainer versucht haben, das Beste aus dem kleinen Genie herauszuholen, und dabei gescheitert sind. Und das auch noch in seinen besten Jahren.

Was Scaloni also getan hat, ist wirklich bemerkenswert. Er übernahm eine Gruppe von Spielern, die nach dem Ausscheiden gegen Frankreich im Achtelfinale von Russland 2018 am Boden zerstört waren. Am Sonntag hat er nun Didier Deschamps in einem epischen Spiel besiegt.

Elfmeterschießen ist natürlich eine Lotterie, aber Scaloni hat, genau wie gegen die Niederlande im Viertelfinale, seine Mannschaft mit einigen entscheidenden Einwechslungen (vor allem der Hereinnahme von Leandro Paredes) wieder zum Leben erweckt, wodurch sich das Momentum wieder zu Gunsten Argentiniens verschob.

Die Kameradschaft, die er dieser Mannschaft eingeflößt hat, ist wirklich bemerkenswert. Er hat das seltene Kunststück vollbracht, in einer Nationalmannschaft einen Vereinsgeist zu schaffen.

Vor vier Jahren waren bei weitem nicht alle glücklich über seine Ernennung zum Coach der Albiceleste - aber jetzt ist er der zweitbeliebteste Lionel in Argentinien!