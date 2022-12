WM 2022 - Rekorde im Endspiel: Final-Experten Kylian Mbppé, Ángel Di María und eine historische Torflut

Im spektakulären Finale der WM 2022 zwischen Argentinien und Frankreich wurden gleich mehrere Rekorde geknackt. Wir zeigen Euch, welche Bestmarken gefallen sind.

Argentinien hatte dank der Treffer von Lionel Messi (23.) und Ángel Di María (36.) bereits eine Hand am WM-Pokal, doch die Franzosen erzwangen durch einen Doppelschlag von Kylian Mbappé (80., 81.) die Verlängerung. Nach Argentiniens erneuter Führung durch Messi (109.) glich Mbappé per Handelfmeter aus (118.). Im Elfmeterschießen versagten dann den Franzosen Kingsley Coman und Aurélien Tchouameni die Nerven. Und Messi krönte mit dem WM-Titel seine großartige Karriere. Schon mit dem Anpfiff fielen einige Bestmarken der WM-Historie. Wir geben einen Überblick.

© getty Lionel Messi steigt zum WM-Rekordspieler auf Mit seinem 26. Einsatz bei einer Weltmeisterschaft stieg Lionel Messi zum alleinigen Rekordspieler in der WM-Geschichte auf. Der sechsmalige Weltfußballer ließ am Sonntag im Lusail-Stadion in seinem letzten WM-Spiel den bisherigen Rekordhalter Lothar Matthäus hinter sich (25). Für seine Bestmarke benötigte Messi fünf Endrunden.

© getty Lionel Messi mit historischer Torserie Argentiniens Superstar gelang mit seinem Elfmetertor ein Novum in der WM-Historie. Als erster Spieler überhaupt traf Messi bei einer Endrunde sowohl in der Gruppenphase als auch im Achtelfinale, im Viertelfinale, im Halbfinale und im Finale. Mit 35 Jahren und 177 Tagen war er zudem der zweitälteste Spieler, der in einem WM-Finale traf. Nur der Schwede Nils Liedholm war 1958 bei seinem Tor gegen Brasilien älter (35 Jahre, 264 Tage).

© getty Hugo Lloris lässt Manuel Neuer hinter sich Erst in der Gruppenphase hatte sich Manuel Neuer mit seinem 19. Einsatz den Rekord des Torhüters mit den meisten WM-Spielen geschnappt. Doch die Bestmarke hielt nur bis zum Finale. Frankreichs Nationalkeeper Hugo Lloris zog mit seinem 20. Einsatz für die Équipe Tricolore bei einer Weltmeisterschaft an Deutschlands Nummer eins vorbei.

© getty Frankreichs historische Harmlosigkeit Die einseitige erste Hälfte zwischen Argentinien und Frankreich war ebenfalls ein Novum in der WM-Geschichte. Frankreich verbuchte in den ersten 45 Minuten keinen einzigen Torschuss. Dieses Kunststück brachte zuvor noch kein Team zustande: Seit Beginn der detaillierten Datenerfassung 1966 war eine solch harmlose erste Hälfte laut Opta ein Novum.

© getty 3 + 1! Kylian Mbappé bester Final-Torschütze Innerhalb von 97 Sekunden glich Kylian Mbappé mit einem Doppelpack für die Franzosen aus. Es war der erste Doppelpack eines Spielers in einem WM-Finale seit Ronaldo im Endspiel 2002 gegen Deutschland. In der Verlängerung glich der PSG-Star zum 3:3 aus. Damit schrieb Mbappé Geschicht: Als erster Spieler erzielte er vier Tore in WM-Finals. Schon 2018 im Endspiel gegen Kroatien hatte Mbappé getroffen. Nach Geoff Hurst 1966 gegen Deutschland war Mbappé der zweite Spieler, dem in einem Endspiel ein Dreierpack gelang.

© getty Argentinien ist WM-Rekordchampion der jüngeren Geschichte An Rekordweltmeister Brasilien, der fünfmal triumphierte, kommt Argentinien natürlich noch nicht heran. Doch die Albiceleste ist sozusagen der Rekordchampion der jüngeren Geschichte. 1978 wurde Argentinien im eigenen Land zum ersten Mal Weltmeister, 1986 holte die Albiceleste nach dem Finalsieg gegen Deutschland zum zweiten Mal den WM-Pokal. Nun gelang der dritte Triumph. Seit Argentiniens erstem WM-Titel 1978 holte kein anderes Land so häufig den Pokal.

© getty Final-Experte Ángel Di María Ángel Di María rutschte im Finale etwas überraschend in die Startelf, nachdem der Offensivstar die bisherigen K.o.-Spiele größtenteils von der Bank aus verfolgte und nur im Viertelfinale gegen die Niederlande für neun Minuten in der Verlängerung ran durfte. Der Schachzug machte sich bezahlt. Di María traf zum zwischenzeitlichen 2:0. Der Juve-Star war damit der erste Spieler überhaupt, der in einem Olympia-Finale, in einem Endspiel eines Kontinentalturniers (Copa América) und in einem Finale einer Weltmeisterschaft traf.

© getty Torreichste WM aller Zeiten Insgesamt präsentierten sich die Stürmer bei dieser Endrunde besonders treffsicher. Mit 172 Toren wurde eine neue Bestmarke aufgestellt. Bei den bislang torreichsten WM-Turnieren 1998 und 2014 fiel je ein Treffer weniger.