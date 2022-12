WM Kompakt am 17. Dezember: Steffen Baumgart wettert gegen deutsche Fans

Endspurt bei der WM 2022 in Katar. Am vorletzten Tag des Turniers steht das Spiel um Platz drei zwischen Überraschungsteam Marokko und (Noch-)Vizeweltmeister Kroatien an. Bei WM Kompakt geht der Blick aber auch schon Richtung Finale - und da sehen die Argentinier in einer kuriosen Parallele ein gutes Omen für den Titel. Außerdem: Steffen Baumgart kritisiert die deutschen Fans, Karim Benzema zeigt Desinteresse. Und Kevin Kuranyi zieht sich in Katar eine schwere Knieverletzung zu.

© getty WM 2022 in Katar - Kritik des Tages: Steffen Baumgart Die deutsche Nationalmannschaft hat sich bekanntlich schon in der Gruppenphase verabschiedet. Kölns Trainer Steffen Baumgart sieht einen Grund für das frühe Scheitern des DFB-Teams auch im schwindenden Rückhalt durch die Fans. "Ich habe noch nie erlebt, dass ein Land so wenig hinter seiner Nationalmannschaft steht, wie es bei uns der Fall ist. Das ist sehr traurig und macht mich nachdenklich", übte Baumgart im Gespräch mit der Kölnischen Rundschau Kritik an den deutschen Fans. Hinzu kam die Debatte über die "One Love"-Binde, die das Sportliche überlagerte. "Wir sollten aufhören, Spieler zu instrumentalisieren. Wir Sportler sollten uns nicht vor den Karren spannen lassen. Das heißt nicht, dass wir keine Haltung einnehmen dürfen", sagte Baumgart. Seiner Meinung nach sei von den Experten zu viel schlechtgeredet geworden. "Ich zumindest habe die Mannschaft nicht so schlecht gesehen", meinte der Kölner Coach.

© getty WM 2022 in Katar - Gutes Omen des Tages: Argentinien Argentiniens Weg ins Finale dieser WM ist ohnehin schon dramaturgisch aufgeladen. Ein Sieg in seinem letzten WM-Spiel wäre für Superstar Lionel Messi die Krönung schlechthin. Kein Wunder also, dass sich die Argentinier im Vorfeld des Endspiels gegen Frankreich am Sonntag nun jeglichen vermeintlichen Glücksbringer heranziehen. Die wohl kurioseste Parallele hat die Sportzeitung Clarín als ein gutes Omen identifiziert. Dabei geht es um die Herren Szymon Marciniak und Romualdo Arppi Filho. Der erste dürfte vielen, die die WM aufmerksam verfolgt haben, ein Begriff sein, denn der polnische Schiedsrichter leitet das WM-Endspiel. Zweitgenannter ist - oder besser war - ebenfalls Schiedsrichter. Und zwar beim bislang letzten WM-Triumph Argentiniens 1986 pfiff der Brasilianer das Finale gegen Deutschland (3:2). So weit, so unspektakulär. Aber: Die beiden Herren verbindet eine Gemeinsamkeit: Beide kamen am 7. Januar zur Welt. Gut, Marciniak 42 Jahre später als Filho. Und auch nicht in der brasilianischen Metropole São Paulo, sondern im polnischen Plock. Aber den Argentiniern reicht diese Parallele als Glücksbringer für das Finale gegen Frankreich.

© getty WM 2022 in Katar - Desinteresse des Tages: Karim Benzema Frankreichs Trainer Didier Deschamps hatte die Spekulationen um eine Rückkehr von Superstar Karim Benzema zum WM-Finale angeheizt. "Ich gehe lieber zur nächsten Frage über", sagte Deschamps auf eine Frage nach Benzema. Der Real-Star selbst postete bei Instagram eine kryptische Nachricht, die als Reaktion auf eine mögliche Katar-Reise gewertet werden kann. "Das interessiert mich nicht", schrieb Benzema und postete ein Foto von sich in zivil mit gleichgültiger Miene dazu. Laut Mundo Deportivo hatte Benzema, der sich vor WM-Beginn mit einer Muskelverletzung abgemeldet hatte, von seinem Klub Real Madrid die Freigabe erhalten, zum Finale nach Katar zu reisen, um die Équipe tricolore gegen Argentinien zu unterstützen. Ob Benzema wirklich anreist, wird sich zeigen. Theoretisch hätte Benzema sogar auch noch spielen spielen können. Nach seinem verletzungsbedingten Aus kurz vor WM-Start hatte Deschamps auf eine Nachnominierung verzichtet, Benzema zählt offiziell noch zum Kader des Titelverteidigers. Aber Trainer Deschamps schob einem möglichen Benzema-Einsatz einen Riegel vor. "Es wäre nicht fair gegenüber den 24 Spielern, die ich in meinem Kader habe, darüber zu reden. Ich habe 24 Spieler in meinem Kader, mit denen ich das Finale bestreiten werde", sagte Deschamps vor dem WM-Finale.

© imago images WM 2022 in Katar - Verletzungsschock des Tages: Kevin Kuranyi Bittere Nachricht für Kevin Kuranyi! Nachdem sich der Ex-Stuttgarter beim Legenden Cup der FIFA in Katar übel verletzt hat, folgte nun die Diagnose. Und die liest sich gar nicht gut für den 40-Jährigen. Kreuzbandriss, Meniskusriss und Knorpelschaden! Kurzum: Totalschaden im Knie. "Leider hat sich die erste Vermutung bewahrheitet. Das ist ärgerlich, aber das wird schon wieder", sagte Kuranyi der Bild. Seine Karriere nach der Karriere als Teilnehmer irgendwelcher Spaß-Matches (Prost!) hat Kuranyi offenbar trotz des Rückschlags noch nicht aufgegeben. Die üblichen "Come back stronger"-Selfies durften in seiner Instagram-Story ebenfalls nicht fehlen. Wir wünschen: Gute Besserung!

© getty WM 2022 in Katar: Das steht heute noch an Kroatien vs. Marokko (16 Uhr) Ein letztes Hurra von Luka Modric? Diese Frage treibt ganz Kroatien vor dem kleinen Finale gegen Marokko um. Dabei geht es nicht um den Ausgang des Spiels an sich, sondern vielmehr um die Zukunft des 37-Jährigen in der kroatischen Nationalmannschaft. An den Spekulationen über einen möglichen Rücktritt beteiligte sich der Mittelfeldstratege von Real Madrid selbst nicht. Es sei "nicht der richtige Zeitpunkt, um darüber zu sprechen", sagte Modric. Nationalcoach Zlatko Dalic baut weiter auf seinen Chef im Mittelfeld. "Ich werde nach dem Spiel mit ihm darüber sprechen", sagte Dalic. "Natürlich möchte ich, dass er bei der EM 2024 noch dabei ist. Wenn Luka sich von der Nationalmannschaft verabschiedet, wird es für alle Fans auf der ganzen Welt bedauerlich sein. Es wird auch schwierig für mich. Aber das ist natürlich seine Entscheidung." Überraschungsteam Marokko will derweil die wundersame Reise bei dieser WM mit dem dritten Platz krönen. Trainer Walid Regragui hat bereits große Ziele, die über diese WM hinausgehen. "Ich bin ehrgeizig, wir wollen ihn gewinnen", sagte er mit Blick auf den Afrika Cup Anfang 2024. In der Gruppenphase in Katar gab es dieses Duell übrigens schon. Kroatien und Marokko trennten sich dabei torlos. Am Samstag muss es allerdings einen Sieger geben. WM 2022 in Katar: Die verbliebenen Spiele im Überblick Datum Begegnung Runde 17. Dezember, 16 Uhr Kroatien - Marokko Spiel um Platz 3 18. Dezember, 16 Uhr Argentinien - Frankreich Finale