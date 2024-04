Es ist zum Kopfschütteln: Kommentar zur Situation des FC Bayern München

© getty

FC Bayern: Es mangelt weniger an Qualität, als an Mentalität

In der Champions League sind die Münchner offenbar wie auf Knopfdruck zu überzeugenden Leistungen in der Lage - beim furiosen 3:0-Sieg im Achtelfinal-Rückspiel gegen Lazio Rom war es schließlich genauso. Während sie in der Bundesliga, längst von Bayer Leverkusen abgehängt, leidenschaftslose Auftritte wie zuletzt gegen Borussia Dortmund und den 1. FC Heidenheim aneinanderreihen.

Die starken Champions-League-Spiele beweisen, wie viel mehr mit diesem Trainer und dieser Mannschaft theoretisch möglich wäre - wenn die Beteiligten es denn nur wirklich wollten. Es beweist auch, dass es dem FC Bayern aktuell weniger an Qualität mangelt, als viel eher an Mentalität. Individuell verkörpert die Mannschaft weiterhin europäische Spitze und Tuchel ist unbestritten ein herausragender Trainer. Es ist äußerst bedenklich, dass es Trainer und Spieler zusammen dennoch nicht schaffen, diese Klasse regelmäßig auch in den nationalen Wettbewerben abzurufen.

Allen Gratulationen zum Trotz plant Eberl deshalb einen radikalen Kaderumbruch im Sommer - das betonte er in London einmal mehr in aller Deutlichkeit. Wie auch die stockende Trainersuche dürfte das unter den aktuellen Rahmenbedingungen aber durchaus kompliziert werden.

Zunächst einmal wäre es aber wenig verwunderlich, wenn der FC Bayern am Samstag gegen den Bundesliga-Abstiegskandidaten 1. FC Köln patzt, um vier Tage später eine der weltbesten Mannschaften aus der Champions League zu werfen.