"Erstmal raus"! FC Bayern München muss wohl erneut auf Serge Gnabry verzichten

Serge Gnabry wird dem FC Bayern München wohl erneut fehlen. Im Hinspiel des Viertelfinals der Champions League musste der Angreifer nach ungefähr 70 Minuten ausgewechselt werden. "Wieder Hamstring", antwortete Thomas Tuchel etwas wortkarg nach der Partie bei Prime Video auf die Frage, wie schlimm es sei. Der 28-Jährige sei aber "erstmal raus".

Mit Hamstring meint der Trainer den hinteren Oberschenkel. Gnabry humpelte vom Platz und wurde durch Raphaël Guerreiro ersetzt. In der ersten Halbzeit hatte der Flügelstürmer mit seinem Tor zum 1:1 noch dafür gesorgt, dass die Bayern in einer schwierigen Spielphase zurück in die Partie fanden.

"Er war leider sehr, sehr lange raus", sagte Max Eberl nach der Partie. Es deute sich an, dass das wieder so sein wird. Gnabry gehe es nicht gut. Bleibt abzuwarten, was die Diagnose ergibt.