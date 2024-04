FC Arsenal vs. FC Bayern München: Champions League Viertelfinale heute im Liveticker

FC Arsenal, FC Bayern München, Champions League, Viertelfinale, Liveticker

Vor Beginn: Thomas Tuchel möchte nach der 2:3-Auswärtsblamage in Heidenheim bei den Bayern wieder für ein Positiverlebnis sorgen. Die Gunners hingegen konnten in der Liga einen souveränen 3:0-Sieg einfahren, der sie zwischenzeitlich auf Platz eins springen ließ. Bereits zwölf Spiele gab es in dieser historischen Begegnung - sieben Mal ging der FCB als Sieger vom Platz. Mikel Artetas Mannschaft dürfte entsprechend motiviert sein, auch gegen die Bayern zu gewinnen.

Vor Beginn: Das Emirates Stadium in London ist der Austragungsort des Duells, das um 21 Uhr angepfiffen wird.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie FC Arsenal vs. Bayern München!