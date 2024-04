"Du wirst immer Schei*e sein": Fans des FC Arsenal verspotten Bayern-Spieler mit eigenem Gesang

Dier wurde nach einem vertändelten Ball an der Seitenlinie in der fünften Spielminute von den Gunners-Anhängern mit "Eric Dier, you'll always be shit"-Gesängen (dt: Eric Dier, du wirst immer Schei*e sein) bedacht.

Neben Dier zog auch Kane den Unmut der Arsenal-Fans auf sich. Immer wieder wenn beide FCB-Spieler am Ball waren, ertönten Pfiffe im Emirates Stadium.

Grund dafür ist die Vergangenheit der beiden englischen Nationalspieler bei Arsenals Stadtrivale Tottenham Hotspur. Während Dier zwischen 2014 und 2024 das Trikot der Spurs trug, stand Kane sogar fast 20 Jahre beim Klub aus London unter Vertrag.

Der Stürmer schloss sich im vergangenen Sommer für eine Ablösesumme von knapp 100 Millionen Euro dem deutschen Rekordmeister an. Dier wechselte auf Leihbasis im Winter an die Isar, wird aufgrund einer greifenden Kaufklausel im kommenden Transferfenster jedoch fest verpflichtet werden.