Bayern-Trainer Thomas Tuchel nach verweigertem Handelfmeter gegen Arsenal erbost: "Das ist einfach unglaublich"

Müller: "Das können wir uns eigentlich nicht gefallen lassen"

Torjäger Harry Kane sah es ähnlich: "Der klarste Elfer, den ich je gesehen habe", erklärte er. Die zweite strittige Situation - Bukayo Saka war kurz vor dem Abpfiff frei durch, fuhr das Bein etwas aus und fiel über Manuel Neuer - bewertete er als "50-50-Situation".

Thomas Müller, der gegen die Gunners 90 Minuten lang auf der Bank Platz nahm, sprach ebenfalls von einem "glasklarer Handelfmeter im Sinne der Regel". Zwar könne er verstehen, "was der Schiri will, wenn er den weiterlaufen lässt. Aber ich glaube nicht, dass er sich da über die Gesetze hinwegsetzen darf. Das muss man schon festhalten, dass das spielentscheidend sein kann. Das können wir uns eigentlich nicht gefallen lassen."

Insgesamt zeigten sich die Bayern-Protagonisten zufrieden mit dem Auftritt in Nordlondon. "Wir brauchen die gleiche Hingabe, Leidenschaft und Qualität wie heute", sagte Tuchel über das Rückspiel am 17. April in der Allianz Arena. Dann kommen wir weiter."