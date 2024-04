Sportvorstand Max Eberl äußert sich zur Trainer-Thematik beim FC Bayern: "Das muss die Mannschaft auf dem Platz lösen"

"Was auf dem Platz passiert, wenn Fehler passieren, wenn ein Tim Kleindienst an acht Mann von uns vorbeilaufen darf, ohne dass einer ihm den Laufweg zustellt und er dann ins Tor schießen kann. Dann kannst du der beste Trainer der Welt sein. Dann kannst du die beste Taktik haben. Das muss die Mannschaft auf dem Platz lösen", sagte Eberl, angesprochen auf die zuletzt schwachen Auftritte des deutschen Rekordmeisters in der Bundesliga bei Prime Video.

Einer Diskussion über eine vorzeitige Freistellung Tuchels erteilte der FCB-Sportvorstand jedoch erneut eine deutliche Absage. "Ich verstehe, dass alles auf die Goldwaage gelegt wird. Aber ich kann das verfolgen. Ich bin bei den Sitzungen dabei. Ich merke, wie Thomas die Mannschaft vorbereitet".

So habe es nach der 2:3-Niederlage gegen den 1. FC Heidenheim am vergangenen Wochenende eine ausführliche Analyse gegeben. "Wir haben uns ausgesprochen am Sonntag und ein paar Dinge auf den Tisch gelegt. Die letzten zwei Tage haben sich gut angefühlt. Die Mannschaft ist bereit. Wir werden einen anderen FC Bayern erleben als in der Bundesliga", so Eberl.