FC Bayern München - Noten und Einzelkritiken gegen den FC Arsenal: Gnabry ist undankbar - nur ein Münchner fällt ab

FC Arsenal - FC Bayern, Noten: Alphonso Davies

Davies ging von Beginn an rustikal in die Zweikämpfe und holte sich fast schon folgerichtig bereits in der 9. Minute die Gelbe Karte ab, weshalb er das Rückspiel gesperrt verpasst. Weil Arsenal hauptsächlich über rechts angriff, war Davies extrem gefordert - und wirkte dabei vor allem in der Anfangsphase meist überfordert. Bei Arsenals Treffer zum 1:0 verlor er seinen Gegenspieler Saka gleich zweimal aus den Augen. Mit zunehmender Spieldauer immerhin etwas sicherer. Note: 4,5.