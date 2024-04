Max Eberl und sein angedachter Kader-Umbruch beim FC Bayern München: Eine extrem komplexe Aufgabe

FC Bayern München: Baustelle in der Defensive

Mit Dayot Upamecano und Min-jae Kim stehen neben Dier und de Ligt potenziell zwei weitere Top-Optionen zur Verfügung, die allerdings keineswegs unumstritten sind. Bei ihnen hängt wohl auch viel davon ab, wer denn ab nächster Saison auf der Trainerbank sitzt. Je nach dem, wen der neue Coach für seine Spielweise besser gebrauchen kann, könnte Upamecano oder Kim zum Verkauf stehen.

Auch Noussair Mazraoui und Sacha Boey könnten intern zur Debatte stehen. Mazraoui war zuletzt oft verletzt und hat es seit seiner Ankunft beim FCB noch nicht geschafft, konstant verlässlich Top-Level zu liefern. Und Boey kam zwar erst im Januar für 30 Millionen Euro von Galatasaray, bisher ist von ihm aber nur sein schwacher Auftritt beim 0:3 in Leverkusen hängen geblieben und danach verletzte er sich. Sowohl bei Mazraoui als auch bei Boey hängt wohl viel davon ab, ob ein finanziell sinnvolles Angebot eingeht. Dann könnte man auf dem Markt sicherlich passenden Ersatz finden.

Joshua Kimmich und Leon Goretzka sind schließlich zwei der prominentesten Namen, deren Zukunft bei Bayern ungewiss erscheint. Bei Kimmich sieht Eberl qualitativ keinerlei Not, ihn abzugeben, vielmehr hält er ihn auch in der Zukunft für einen wichtigen Kader-Baustein. Das Problem jedoch: Kimmichs Vertrag läuft 2025 aus - sollte er nicht verlängern, muss Eberl daher gezwungenermaßen darüber nachdenken, ihn ziehen zu lassen. "Kein Verein - das gilt auch für Bayern München - möchte Spieler ablösefrei verlieren, wenn man sich nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen kann", betonte Eberl in der Sport Bild.

Bayern würde indes sicherlich nicht Kimmich und Goretzka verkaufen, sondern nur einen von beiden. Letzterer hat noch bis 2026 Vertrag - und dennoch stellt sich die Frage, ob ein diese Saison nicht gerade herausragender Goretzka im Sommer so viel Geld einbringt, dass man sich damit mal eben einen neuen Mittelfeldmann holen kann, der über mindestens die gleiche Qualität verfügt.

Eine Strategie wäre hier - was Eberl bekanntlich vorhat - auf eine Lösung zu setzen, die aktuell noch nicht so viel kostet, vom Potenzial her aber in der Lage ist, ein absoluter Topspieler zu werden. Weitsicht ist also gefragt. Was die Situation etwas leichter macht: Mit Aleksandar Pavlovic hat man einen Jungen aus dem eigenen Stall in der Hinterhand, der zumindest kurzfristig schon nachgewiesen hat, dass er Bayern-Qualität bieten kann. Und Konrad Laimer ist als zuverlässige Alternative ja auch noch da.