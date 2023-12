"Alle einmal alles vergessen": Interessante Einblicke in Thomas Tuchels Arbeitsweisen beim FC Bayern München

© getty

Tuchel gibt Einblicke in seine Ansprache-Routinen

Aber warum präsentierte sich seine Mannschaft in Frankfurt so unkonzentriert, dass diese Zahlen überhaupt zustande kommen konnten? Laut Jamal Musiala hätten ein paar ominöse "Prozente" gefehlt, Sportdirektor Christoph Freund kritisierte die eher abstrakte "Einstellung".

Tuchel nannte als Erklärungsansatz bereits am Samstag selbstkritisch seine Ansprache vor dem Spiel, in der er die Mannschaft womöglich überfrachtet habe. "Wir hatten eine Viererkette erwartet, es war auch eine Viererkette. Aber auf dem Spielberichtsbogen sah es von den Namen her aus wie eine Fünferkette", erklärte Tuchel. "Vielleicht haben wir ganz kurz vor dem Spiel nach dem Aufwärmen zu viele Informationen gegeben und den Fokus weggebracht von dem, was wir eigentlich haben wollten."

Nachfragen zu dieser Thematik eröffneten bei der Pressekonferenz am Montag Einblicke in Tuchels Ansprache-Routinen vor Spielen. "Es ist untypisch, in diesem Moment so eine Sachinformation zu geben. Eigentlich ist es zu dem Zeitpunkt eher so, dass wir wollen, dass alle einmal alles vergessen", erklärte der Trainer. Sämtliche inhaltlichen Aspekte werden bereits in den Tagen zuvor besprochen und sollten bei der finalen Einpeitschung vor Anpfiff längst in den Hinterköpfen der Spieler verankert sein. "Aber wir wollten diese Information unbedingt geben", erklärte Tuchel die Abkehr von seiner Routine. Womöglich sei dadurch in der Mannschaft die nötige "Emotionalität" verloren gegangen.