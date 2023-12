Fehler-Spitzenreiter FC Bayern München: Was Thomas Tuchel zu denken geben sollte

Der FC Bayern hat sich mit 1:5 gegen Eintracht Frankfurt blamiert - auch wegen zahlreicher individueller Fehler. Anders als in der Tabelle sind die Münchner diesbezüglich sogar Bundesliga-Spitzenreiter.

Die letzte 1:5-Niederlage des FC Bayern trug sich unterdessen ebenfalls in Frankfurt zu. Im November 2019 wurde Niko Kovac daraufhin entlassen. Tuchel muss trotz der Blamage nun nicht um seinen Job bangen. Dieses 1:5 geht erstmal als Ausrutscher durch, zuletzt waren die Münchner in der Bundesliga schließlich von Sieg zu Sieg geeilt.

Die Münchner halten laut Opta in der laufenden Saison demnach bei vier individuellen Fehlern unmittelbar vor Gegentoren - mehr als jeder andere Bundesligist. In Europas Top-5-Ligen überbieten diesen Wert lediglich Udinese Calcio, Cagliari Calcio, der FC Arsenal und der FC Granada (je fünf). Der FC Bayern erreichte nach 13 Spielen bereits seinen Wert der gesamten Vorsaison. Sieben individuelle Fehler, die zu gegnerischen Abschlüssen führten, sind übrigens ebenfalls ligaweiter Negativwert.

© getty

FC Bayern: Individuelle Fehler kommen selten alleine

Trainer Thomas Tuchel wechselte gegen Frankfurt seine beiden desolaten Außenverteidiger Mazraoui und Davies bereits zur Pause aus. Bei seiner Analyse nach der Blamage beklagte Tuchel zwar ganz generell "zu viele" individuelle Fehler, wollte in seiner Kritik aber keine einzelnen Spieler herauspicken. Vielleicht aber auch nur deshalb, weil das den zeitlichen Rahmen gesprengt hätte.

Nach dem ebenfalls Fehler-lastigen 2:2 gegen Leipzig Ende September hatte Tuchel noch explizit seine beiden Innenverteidiger Upamecano und Kim für ihren Anteil am zwischenzeitlichen 0:1 kritisiert. Tuchel unterstellte den beiden damals "komplett gegenteiliges Verhalten von dem, was wir eigentlich wollen". Das 0:2 verschuldete dann Ulreich mit einem üblen Patzer.

Individuelle Fehler kommen beim FC Bayern in dieser Saison selten allein: Manche Spiele vergehen weitestgehend ohne, ehe in einer Partie wieder so richtig ausgiebig gepatzt wird. Wie eben nun in Frankfurt oder zuvor gegen Leipzig, als man sich laut Joshua Kimmich "viel zu dumm angestellt" habe.