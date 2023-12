FC Bayern München, News und Gerüchte: Jamal Musiala ließ sich von Jadon Sancho inspirieren

Jamal Musiala vom FC Bayern München hat sich auf dem Wem zum Superstar vom Ex-Dortmunder Jadon Sancho inspirieren lassen. Die Vertragsgespräche des FC Bayern mit Alphonso Davies sollen weiterhin kompliziert sein. Außerdem wird ein Torwarttalent beim FCB gehandelt. Am Dienstagabend steht das Auswärtsspiel in der Champions League bei Manchester United an. News und Gerüchte zum Rekordmeister gibt es hier.

© getty FC Bayern München, News: Jadon Sancho war Inspiration für Jamal Musiala Jamal Musiala hat sich auf dem Weg an die Spitze auch vom früheren Dortmunder Jadon Sancho inspirieren lassen. "Es war sicher schön zu sehen und hat mir einen Schub gegeben in dem Vertrauen, dass ich es auch schaffen kann", sagte der Profi von Bayern München über den Aufstieg des englischen Angreifers in der Bundesliga beim BVB. Sancho (23) war 2017 aus der U23 von Manchester City zur Borussia gewechselt. Zwei Jahre später ging Musiala (20) vom FC Chelsea nach München, wo er inzwischen wie aus der deutschen Nationalmannschaft nicht mehr wegzudenken ist. Sancho dagegen kehrte 2021 auf die Insel zurück, als er zu Manchester United wechselte. Doch unter Trainer Erik ten Hag spielt der Angreifer beim Champions-League-Gegner der Bayern längst keine Rolle mehr. Ein Abschied im Winter steht im Raum, neben einem Comeback beim BVB ist ein Wechsel zum FC Barcelona im Gespräch. Musiala fasst beim deutschen Rekordmeister nach einer Verletzungspause gerade wieder Fuß. "Ich fühle mich gut und habe sehr hart trainiert, um wieder fit zu sein", sagte er. Noch gebe es aber "ein kleines Limit" für ihn in Sachen Einsatzzeit. Trainer Thomas Tuchel bestätigte, Musiala sei nach seiner Rückkehr beim 1:5 in Frankfurt für "maximal 60 Minuten" bereit.

© getty FC Bayern München, Gerücht: Das soll Alphonso Davies fordern Die Verhandlungen zwischen dem FC Bayern München und Alphonso Davies gestalten sich weiter schwierig. Das will Sky erfahren haben. Demnach fordere das Management des Linksverteidigers bis zu 13 Millionen Euro pro Jahr für einen Vertrag, der über 2025 hinausgeht. Der Rekordmeister sei im Moment aber nicht bereit dazu, ihm dieses Gehalt zu garantieren. Grund dafür sei, dass der Kanadier zuletzt nicht durch Leistung überzeugt habe. Sollte er sich in den kommenden Wochen nicht deutlich verbessern, ist er sogar ein klarer Verkaufskandidat für den kommenden Sommer, heißt es im Bericht. Real Madrid wurde zuletzt mehrfach mit Davies in Verbindung gebracht. Sein aktuelles Arbeitspapier läuft 2025 aus.

© Imago Images FC Bayern München, News: Serge Gnabry fällt lange aus Serge Gnabry ist der Pechvogel beim FC Bayern. Nun wird er den Münchenern lange fehlen, wie Trainer Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz am Montagabend bestätigte. Hier geht es zur News.

© getty FC Bayern München, News: Fan-Ausschluss droht Der FC Bayern muss in der Champions League bald womöglich auch mal auf die Unterstützung der eigenen Fans verzichten. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat den deutschen Rekordmeister wegen des Fehlverhaltens der Münchner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 40.000 Euro belegt und mit dem Ausschluss der Fans gedroht. Der Klub appellierte anschließend an die eigenen Fans.