FC Bayern München: "Zeigt, dass etwas nicht stimmt!" Lothar Matthäus wundert sich über Thomas Müller

Lothar Matthäus hat sich erneut zur 1:5-Niederlage des FC Bayern bei Eintracht Frankfurt geäußert. Der Rekordnationalspieler wundert sich über Thomas Müller.

"Dass sich direkt nach dem Spiel nur Thomas Müller gestellt hat, zeigt, dass etwas nicht stimmt", schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne: "Früher haben Joshua Kimmich und Manuel Neuer auch nach Niederlagen Interviews gegeben, aber viele Spieler sind mit anderen Dingen beschäftigt, die sich nicht in den 90 Minuten auf dem Platz abspielen, sondern auch in den Köpfen."

Kimmich sei auch intern häufig angezählt worden, meinte der 62-Jährige. Bei Neuer vermutet Matthäus, der Torhüter sei nach seiner langen Verletzungspause noch dabei, sich selbst zu finden - was seine Position in der Mannschaft und seine Führungsrolle betrifft.

Neben Müller hatte sich am Samstagabend nur noch Leon Goretzka im "Aktuellen Sportstudio" des ZDF zur Klatsche in Frankfurt geäußert.

"Goretzka hat nicht das Vertrauen bekommen, das er in den Jahren zuvor genossen hatte, Laimer war in Leipzig immer ein gesetzter Spieler, in München wird er hin und hergeschoben, und Müller ist selbst dann nicht gesetzt, wenn Musiala nicht spielt. Er steht im Ranking nicht mehr dort, wo er früher stand", so Matthäus.

© getty

FC Bayern: Matthäus wundert sich über Müller

Man höre immer, Müller sei eine Legende, er sei Bayern München, er sei wichtig, erklärte der frühere FCB-Profi weiter.

"Das ist alles gut und schön, aber Müller will spielen! Wenn ich als Spieler keine Einsätze habe, fühle ich mich nicht wichtig. Meiner Meinung nach ist Müller sportlich immer noch gut genug, deswegen gehört er auch zum Kader der Nationalmannschaft. Er ist jemand, der seinen Mitspielern eine gewisse Sicherheit geben kann. Ich wundere mich, dass Müller sich trotz seiner unbefriedigenden sportlichen Situation immer noch nach dem Spiel hinstellt und versucht, Motivation für seine Mitspieler rüberzubringen."