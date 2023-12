"Eine komplizierte Situation": Bryan Zaragoza erklärt seinen Wechsel zum FC Bayern München

Bryan Zaragoza wird im kommenden Sommer vom FC Granada zum FC Bayern wechseln. Nun hat der 22-jährige Spanier seine Entscheidung erklärt.

"Es war eine komplizierte Situation für mich, denn es gab viele Vereine, die Interesse zeigten", sagte der Offensivspieler bei DAZN.

Und Zaragoza weiter: "Aber als Bayern München anklopfte, habe ich nicht lange überlegt. Bayern ist ein Verein, den ich liebe, die Art und Weise, wie sie spielen, ihre Geschichte, einfach alles. Und ich wollte die Saison bei Granada beenden, denn dieser Verein hat mir alles gegeben. Ich möchte Granada mit einem guten Gefühl verlassen."

Zaragoza, der in München einen Fünfjahresvertrag bis 2029 unterschrieb, kam in der laufenden Saison bisher in 15 Pflichtspielen zum Einsatz. Seine Ausbeute: Fünf Tore und zwei Vorlagen.