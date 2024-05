Präsident Florentino Pérez schaltete sich höchstpersönlich ein: Zukunft von Toni Kroos und Luka Modrid bei Real Madrid offenbar geklärt

Die Marca hat nun berichtet, dass sich Präsident Florentina Pérez persönlich darum kümmert, dass die Verträge mit den beiden verlängert werden.

Dem Bericht zufolge hat der Klubpräsident interveniert und den beiden Verträgen den letzten Schliff verpasst, um die Spieler zu halten. Pérez habe sich mit den beiden Spielern getroffen und sich mit Modric auf eine einjährige Vertragsverlängerung geeinigt. Modric habe dabei einer Gehaltskürzung zugestimmt. Auch Kroos sei ein neuer Vertrag angeboten worden.

Modrics Berater hatte vor einer Woche eine schnelle Entscheidung angekündigt: "Real Madrid ist Modrics Heimat und gemeinsam werden wir entscheiden, was das Beste ist", sagte er damals. Obwohl sie in dieser Saison nicht so viele Minuten auf dem Platz standen wie noch in den Jahren zuvor, bringen Modric und Kroos ein unersetzliches Maß an Erfahrung und Führungsqualitäten mit zu Real Madrid.

Kroos mauserte sich in der Schlussphase der Saison sogar wieder zum Stammspieler und Leistungsträger.

Jetzt wo die Zukunft des Duos geklärt scheint, richten sich alle Augen auf das Champions-League-Finale am 1. Juni. Für Real Madrid geht es um den 15. Titel, während Modric und Kroos ihren fünften bzw. vierten Henkelpott holen können.