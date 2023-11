FC Bayern München, News und Gerüchte: "Richtig, richtig schlecht!" Sportdirektor Christoph Freund findet deutliche Worte

Sportdirektor Christoph Freund hat den Auftritt des FC Bayern beim DFB-Pokal-Aus beim 1. FC Saarbrücken kritisiert. Es war die größte Blamage für die Münchner seit exakt 23 Jahren. Auch Min-jae Kim erhält kein Lob, dafür aber eine Auszeichnung. Hier gibt es News und Gerüchte zum FC Bayern.

© getty FC Bayern, News: Christoph Freund findet deutliche Worte Nach dem peinlichen Aus des FC Bayern in der zweiten DFB-Pokal-Runde beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken (1:2) hat Christoph Freund schonungslose Kritik an den Münchner Profis geübt. "Wir haben eine richtig, richtig schlechte erste Halbzeit gespielt, das darf einfach nicht passieren", sagte der Sportdirektor bei Sport1. Die Bayern waren zwar durch Thomas Müller (16.) in Führung gegangen, ließen aber einige Torchancen zu, weshalb Saarbrücken noch vor der Pause durch Patrick Sontheimer (45.+1) zum verdienten Ausgleich kam. "In der zweiten Halbzeit nehmen die Dinge ihren Lauf, es geht nichts rein", meinte Freund. Der deutsche Rekordmeister war am Drücker, lief in der Nachspielzeit in einen Konter und kassierte den Treffer zum 1:2-Endstand durch Marcel Gaus (90.+6). "Wir dürfen einfach nicht so eine erste Halbzeit spielen, ohne Aggressivität, ohne Mumm. Das war einfach viel zu wenig", schimpfte der 46-jährige Österreicher: "Wir müssen uns das selbst zuschreiben, das ist eine riesige Enttäuschung."

© getty FC Bayern, News: Thomas Tuchel kritisiert Min-jae Kim Min-Jae Kim hatte entscheidenden Anteil am Pokal-Knockout des FCB. Mit einem schlampigen Pass auf Frans Krätzig leitete der Innenverteidiger den ersten Gegentreffer quasi ein. "Die Entscheidung ist sicher nicht gut, den Frans da anzuspielen unter vollem Druck. Der Frans wird abgeknackt. Min-jae geht danach in den Zweikampf, der ein 50/50-Zweikampf ist. Er kann auch auf den Beinen bleiben und den abdrängen", kritisierte Thomas Tuchel den 26-jährigen Südkoreaner in der ARD. Und der FCB-Coach weiter: "Das passiert uns immer noch zu oft. Wir gehen in Momenten ins Risiko, in denen es nicht nötig ist. Wir spielen noch zu viel Longline, in Momenten, in denen wir diagonal spielen müssen." Hier gibt es weitere Stimmen zum Pokal-Aus des FC Bayern

© getty FC Bayern, News: Größte Blamage seit 23 Jahren Seit dem Triumph 2020 ist der DFB-Pokal nicht mehr der Wettbewerb des FCB. In der vergangenen Saison waren die Münchner im Viertelfinale am SC Freiburg (1:2) gescheitert, in den beiden Jahren zuvor jeweils in der zweiten Runde an Borussia Mönchengladbach (0:5) und Holstein Kiel (5:6 im Elfmeterschießen). Dass die Bayern allerdings wie jetzt gegen den Drittligisten Saarbrücken gegen ein Team unterhalb der ersten beiden Ligen rausgeflogen sind, gab es auf den Tag genau seit 23 Jahren nicht mehr. Am 1. November 2000 scheiterten die Münchner in der zweiten Runde am damaligen Viertligisten 1. FC Magdeburg (2:4 im Elfmeterschießen). Hier gibt es die Bayern-Noten zur Pokal-Blamage

© getty Thomas Müller diskutiert mnach dem 1#.2 im DFb-Pokal beim 1. FC Saarbrücken mit einem Fan - und kritisiert spüter seine Mitspiueler. FC Bayern, News: Thomas Müller kritisiert Teamkollegen Direkt nach Abpfiff verschwanden die meisten Bayern-Spieler aus dem Ludwigsparkstadion, ohne sich bei den zahlreich angereisten Fans zu bedanken. Das schmeckte Thomas Müller überhaupt nicht. "Das werden wir auch nochmal intern besprechen", sagte der Weltmeister von 2014 in der ARD: "Unabhängig vom Spiel müssen wir da ein anderes Gesicht zeigen und unseren Fans den nötigen Respekt entgegenbringen, wenn die auswärts den Block vollmachen." Bei Sky ergänzte er: "Da geht es nicht mal unbedingt ums Spiel oder das Ergebnis. Was überhaupt nicht geht, ist, dass nur drei oder vier Spieler von sich aus verstehen, den Support auch zu respektieren. Die sind ich weiß nicht wie viele Kilometer unter der Woche hierhergekommen. Das geht so natürlich nicht."

© imago images FC Bayern, News: Auszeichnung für Min-jae Kim Min-jae Kim ist am Dienstag vom asiatischen Kontinentalverband AFC als "Asian International Player of the Year" 2022 ausgezeichnet worden. Der Südkoreaner war also der beste asiatische Spieler, der nicht in einer asiatischen Liga aktiv ist. Ausschlaggebend waren seine Leistungen bei der SSC Neapel, von der er im Sommer 2023 an die Isar gewechselt war. Kim trat damit in die Fußstapfen von Heung-min Son (Tottenham Hotspur), der die Auszeichnung 2019 erhalten hatte. 2020 und 2021 wurde der Titel nicht vergeben.

© imago images FC Bayern, News: Matthijs de Ligt "am gleichen Knie verletzt" Innenverteidiger Matthijs de Ligt hat sich beim Pokal-Aus in Saarbrücken wohl erneut mindestens eine Kapselblessur zugezogen. "Er hat sich wieder am gleichen Knie die Kapsel verletzt", sagte Trainer Thomas Tuchel: "Wir hoffen, dass es nichts Strukturelles ist, sprich kein Band betroffen ist. Wir können es im Moment nicht sagen. Es ist extrem schmerzhaft." Eine Prognose über die Einsatzchancen des Niederländers am Samstag im Klassiker gegen Borussia Dortmund wollte der Coach nicht abgeben. "Wir müssen abwarten, was die Diagnose ist", sagte der 50-Jährige. De Ligt hatte sich in der Anfangsphase des Pokalspiels bei einem Zweikampf mit Fabio di Michele Sanchez am rechten Knie verletzt und war vom Platz gehumpelt. Bereits im Oktober fiel er wochenlang mit einem Blessur am selben Knie aus. Die Abwehrsorgen wachsen damit weiter. Denn auch bezüglich einer Rückkehr der in Saarbrücken fehlenden Noussair Mazraoui, Leon Goretzka und Dayot Upamecano müsse man mit Blick auf den Klassiker "schauen", betonte Tuchel. Es bleibe "noch zwei Tage Zeit, um uns zu regenerieren und vorzubereiten. Bis dahin werden wir die Niederlage gemeinsam verdauen".