Der 1. FC Saarbrücken empfängt den FC Bayern München am heutigen Mittwoch in der 2. Runde im DFB-Pokal. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Schafft Saarbrücken die Überraschung gegen den FC Bayern? Hier bei SPOX im Liveticker erfahrt Ihr es.

1. FC Saarbrücken vs. FC Bayern - Vor Beginn Tore Aufstellung Saarbrücken Schreiber - Uaferro, Zeitz, Di Michele Sanchez, Rizzuto, Gaus - Boeder, Sontheimer, Rabihic - Naifi, Stehle Aufstellung FC Bayern Neuer - Sarr, de Ligt, Kim, Davies - Kimmich, Krätzig - Sané, Müller, Tel - Choupo-Moting Gelbe Karten /

Saarbrücken vs. FC Bayern München: DFB-Pokal heute im Liveticker - vor Beginn

vor Beginn Sicherlich dürfte der Spieluntergrund nicht in optimalem Zustand sein. Insofern könnte sich daraus ein kleiner Vorteil für den Außenseiter ergeben, der natürlich auf die große Sensation hofft. Schließlich bringen die Saarbrücker eine gewisse Pokalkompetenz mit - und das nicht nur als amtierender Landespokalsieger im Saarland. Auch im DFB-Pokal hat der Verein schon für Furore gesorgt, erreichte insgesamt viermal das Halbfinale. Das letzte Vordringen in die Vorschlussrunde geht auf das Jahr 2020 zurück - damals sensationell als Viertligist. In den laufenden Wettbewerb startete der FCS mit einem 2:1-Sieg gegen den Zweitligisten Karlsruhe.

vor Beginn Im Vergleich zum abgebrochenen Spiel am Sonntag gegen Dresden nimmt Rüdiger Ziehl drei Wechsel vor. Anstelle von Bjarne Thoelke (nicht im Kader), Tim Civeja und Kai Brünker (beide Bank) rücken Calogero Rizzuto, Fabio Di Michele Sanchez und Simon Stehle in die Startelf des FCS.

vor Beginn Die Aufstellung des FC Bayern ist da. So geht es ins Spiel:

Saarbrücken: Schreiber - Uaferro, Zeitz, Di Michele Sanchez, Rizzuto, Gaus - Boeder, Sontheimer, Rabihic - Naifi, Stehle

Bayern: Neuer - Sarr, de Ligt, Kim, Davies - Kimmich, Krätzig - Sané, Müller, Tel - Choupo-Moting

Wenn Krätzig im Mittelfeld neben Kimmich spielt, ist es das gewohnte 4-2-3-1 bei den Bayern. Aber vielleicht gibt es auch eine Überraschung.

vor Beginn Im Vorfeld hatte es Zweifel gegeben, ob das Spiel aufgrund der Platzverhältnisse überhaupt stattfinden kann. Am Mittwoch gab es jedoch Grünes Licht.

vor Beginn Das Spiel in der 2. Runde des DFB-Pokals wird heute um 20.45 Uhr im Ludwigsparkstadion in Saarbrücken angepfiffen.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker für die Partie zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem FC Bayern München.