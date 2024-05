Monster-Comeback stürzt Champion Denver! Timberwolves gewinnen Spiel 7 bei den Nuggets und fordern nun Dallas

Minnesota Timberwolves holen 20-Punkte-Rückstand auf

Minnesota verbuchte im Schlussviertel 10 Second Chance Points, das war letztlich der Unterschied, nachdem Denver drei Viertel die Bretter dominiert hatte. Denver erzielte nach der Pause nur noch 37 Punkte. Die Wolves stehen dagegen erstmals seit 2004 wieder in den Conference Finals, dort warten nun die Dallas Mavericks. Spiel 1 der Serie findet in der Nacht auf Donnerstag um 2.30 Uhr deutscher Zeit in Minneapolis statt.

Die Nuggets trafen zunächst nichts, vor allem Murray schoss eine Fahrkarte nach der anderen. Nach sechs Minuten standen die Gastgeber bei 5 Punkten, bevor Jokic Dinge ins Rollen brachte. Mehrfach fand der Serbe Murray, der zum Ende des Viertels zwei Dreier am Stück traf und Denver eine 24:19-Führung bescherte. Die Wolves bekamen dagegen kaum etwas von Edwards und blieben in der Folge fast sechs Minuten ohne Field Goal.

Immerhin waren sie im zweiten Viertel dank einiger Fouls an Gobert schnell im Bonus und kamen über Freiwürfe wieder auf -5 heran. Es folgte jedoch eine weitere kleine Murray-Lawine (7 Zähler bei einem 9:0-Lauf), dazu kontrollierte Jokic die Boards und hatte schon zur Pause ein Double-Double eingesammelt (13 PTS, 15 REB). Murray stand inzwischen bei 24 Punkten, während bei Minny nur KAT (13) und McDaniels (10) einigermaßen scorten. Letzterer steckte jedoch in Foulproblemen, die Wolves lagen mit 38:53 zur Pause hinten.