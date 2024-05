Abschied von Manchester City? Pep Guardiola verkündet Entscheidung über seine Zukunft

"Ja, ich habe einen Vertrag und ich will hier sein“, sagte der ehemalige Trainer des FC Bayern München auf die Frage nach seiner Zukunft bei den Skyblues vor dem letzten Spieltag der Premier League und ergänzte: "Mein Plan ist es, nächste Saison hier zu sein."

Guardiola besitzt noch einen Vertrag bis 2025. Erfüllt er diesen tatsächlich, wäre er neun Jahre bei ManCity im Amt.

Anfang Mai hatte es Gerüchte gegeben, dass der Spanier dem Verein im Sommer den Rücken kehren könnte. Auch mit einer Rückkehr nach München wurde er in Verbindung gebracht.

Die Agentur Tacticgrup, die den 53-Jährigen betreut, stellte kurz darauf aber klar: "Pep trägt den FC Bayern in seinem Herzen, aber er will Manchester City in diesem Sommer nicht verlassen. Er ist sehr glücklich und hat einen Vertrag bis 2025. Eine Rückkehr zum FC Bayern ist keine Option."

Am Sonntag holte Guardiola dank eines Sieges über West Ham bereits zum sechsten Mal die Meisterschaft mit City. Im Finale des FA Cups wartet in einer Woche zudem Stadtrivale Manchester United.