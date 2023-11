Stimmen zur Niederlage des FC Bayern beim 1. FC Saarbrücken: Thomas Tuchel nimmt 1:2 "auf meine Kappe"

Trainer Thomas Tuchel hat etwas ratlos auf die Zweitrunden-Blamage von Bayern München im DFB-Pokal reagiert. Nach dem 1:2 (1:1) beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken gab er in der Entstehung des zweiten Gegentreffers auch eine Mitschuld zu. Thomas Müller sah die Schuld auch im fehlenden Spielglück.

Thomas Tuchel in der ARD über ...

... die Niederlage: "Wir waren nicht überheblich und haben es nicht auf die leichte Schulter genommen. Wir haben alles versucht und haben mit dem letzten Torschuss eine ganz bittere Pille gekriegt. Es gibt vielleicht 100 Erklärungen oder keine. Wir haben wieder früh einen Verletzten und dann eine komplett neue Formation gespielt. Alle haben recht, die sagen: Wir müssen trotzdem gewinnen. Es fühlt sich komisch an."

... Matthijs de Ligts Verletzung: "Es ist wieder das gleiche Knie, wieder die gleiche Kapsel. Es ist im Moment sehr schmerzhaft. Wir haben noch keine Diagnose."

... die Gründe für die Niederlage: "Wir gehen in der 1. Halbzeit in Führung, das spielt uns eigentlich in die Karten. Dann haben wir nicht mehr gut gespielt, bis zum Halbzeitpfiff. In der 2. Halbzeit war alles okay, außer dass uns am Schluss der Punch oder das bisschen Glück gefehlt hat, das zweite Tor zu machen - ich glaube, wenn wir das machen, machen wir auch ein drittes und ein viertes. Es ist jetzt schwer zu erklären. Wir sind heute auf der falschen Seite der Pokalsensationen."

... das Spiel der Bayern: "Wir haben Probleme gehabt, uns an die aggressive Spielweise anzupassen. Wir hatten ein paar Spieler, die wenig Spielrhythmus hatten, das hat man ihnen angemerkt. Deshalb war die Erwartung, dass alles aus einem Guss laufen muss, nicht da. Die zweite Halbzeit war besser, so wie wir das eigentlich haben wollten, außer dem Torerfolg.

... den nicht eingewechselten Harry Kane: "Es war nur noch ein letzter Wechsel. Ich wollte bis zur Verlängerung warten, falls es eine gibt. Ich musste erst ein mal abfragen, ob alle durchspielen können, denn das hätte bedeutet, wir können nicht mehr wechseln."

... das 1:2 in der Analyse: "Das braucht man nicht analysieren, er spielt an der Seite durch, der knallt den Ball in die Mitte und er schießt ihn rein. Kingsley [Coman] habe ich beim Einwurf rausgeschickt, es ging ja mit dem Einwurf los. Konny [Laimer] hat die ganze zweite Halbzeit in der Dreierkette gespielt, der fehlt jetzt eigentlich in der Position. Ich wollte beim Einwurf, dass Kingsley reinkommt, dass Konny hinten bleiben kann. Dadurch kommt jetzt Kingsley rein und Konny kommt mit raus. Das kann man auf meine Kappe nehmen. Es wäre besser gewesen, Konny wäre dringeblieben und hätte Kingsley in den Zweikampf geschickt. So sind beide zu spät dran."

... den symptomatischen Ballverlust im Spielaufbau beim 1:1: "Das ist ein bisschen plakativ. Die Entscheidung von Min-jae ist mit Sicherheit nicht gut, Frans da anzuspielen, unter vollem Druck. Der wird abgeknackt. Min-jae geht danach in den Zweikampf, das ist 50/50, er kann auch auf den Beinen bleiben und ihn abdrängen. Das passiert uns einfach immer noch zu oft, die Entscheidungsfindung. Wir gehen in Momenten ins Risiko, wo es nicht nötig ist."

1. FC Saarbrücken vs. FC Bayern - 2:1 (1:1) Tore 0:1 Müller (16.), 1:1 Sontheimer (45.+1), 2:1 Gaus (90.+6) Aufstellung Saarbrücken Schreiber - Uaferro (71. Civeja), Zeitz, Di Michele Sanchez (67. Kerber), Rizzuto, Gaus - Boeder, Sontheimer (83. Brünker), Rabihic (72. Günther-Schmidt) - Naifi, Stehle (67. Biada) Aufstellung FC Bayern Neuer - Sarr (60. Gnabry), de Ligt (25. Laimer), Kim, Davies - Kimmich, Krätzig (60. Musiala) - Sané (60. Coman), Müller, Tel - Choupo-Moting Gelbe Karten Zeitz, Sontheimer, Gaus / Choupo-Moting

Thomas Müller in der ARD über ...

... die Niederlage: "Man kann viele Gründe finden, über die 90 Minuten gibt es viele Situationen, die man besser machen kann. Man muss Saarbrücken für den Fight einfach gratulieren. Ein Quäntchen Glück gehört immer dazu, aber wir waren einfach auch nicht clever, vor allem beim ersten Gegentor. Dann kriegst du in der 90.+ einen Konter. Vorher haben wir Chancen liegenlassen, da hat es ganz knapp nicht zum Tor gereicht."

... das Spiel: "Die 2. Halbzeit waren wir eigentlich drückend überlegen. Saarbrücken hat kaum aufs Tor geschossen, ich fand sie in der 1. Halbzeit fast gefährlicher. Ich weiß auch nicht, es hat nicht sollen sein. Man kann ihnen gratulieren, sie sollen sich freuen. Wenn Bayern München in Saarbrücken verliert, dann haben wir mit Sicherheit einiges falsch gemacht. Aber es hätte auch anders laufen können. Wir hatten die Chancen, auch den gewissen Zug zum Tor. Auf dem Platz läuft der Ball nicht perfekt, aber das gehört auch dazu. Dann kann es vielleicht auch mal in die Verlängerung gehen. Am Ende haut der Saarbrücker den Ball einfach rein.

... das 1:2: "Der tunnelt seinen eigenen Mitspieler, der wird sogar noch abgefälscht. Dann haben wir schon eine kleine Erklärung, wenn man sich die Szene anschaut."

... die Pokalmisere der Bayern: "Das Gute ist, dass wir in zwei Tagen wieder spielen, da gibt es nicht viel nachzudenken. Aber es ist ein brutaler Schlag für uns, dass wir jedes Jahr in der 2. Pokalrunde ausscheiden. Ich glaube jetzt das dritte oder vierte Mal in Folge. Das ist alles andere als unser Anspruch."