FC Bayern München, News und Gerüchte: "Es hat mich erschreckt!" Matthias Sammer warnt FCB vor "Riesen-Fehler"

Matthias Sammer hat den FC Bayern München vor einem "Riesen-Fehler" in der Führung des Klubs gewarnt. Mehmet Scholl sieht Fortschritte unter Trainer Thomas Tuchel und adelt Jamal Musiala, Vorstandschef Jan-Christian Dreesen verteidigt derweil ein umstrittenes Engagement des Klubs. Und Harry Kane "plaudert" mit David Beckham. Aktuelle News und Gerüchte zum FCB.

© getty FC Bayern München, News: Matthias Sammer warnt Uli Hoeneß vor "Riesen-Fehler" Matthias Sammer, früher einmal Sportvorstand beim FC Bayern München, will an der Spitze des Klubs unbedingt weiter Personen mit Fußballvergangenheit sehen. "Es hat mich erschreckt, als Uli Hoeneß zuletzt sagte: 'Vielleicht muss ich umdenken, dass immer ein Fußballer die führende Position in einem Verein übernehmen muss'", gestand Sammer im "Phrasenmäher"-Podcast von Bild. "Ich wollte ihn direkt anrufen und ihm zurufen: 'Uli, bitte denke nicht anders! Das wäre ein Riesen-Fehler!'" Posten, in denen Fußball-Entscheidungen getroffen werden, müsse "ein Fußballer bekleiden", betonte Sammer. "Kein Manager, kein Finanz-Chef, kein McKinsey-Berater oder Silicon-Valley-Typ. Das wäre eine Bankrott-Erklärung für den Fußball und man sieht bereits an vielen Beispielen, wo Manager-Typen statt Fußballer am Werk sind, dass es dem deutschen Fußball nicht gutgetan hat." Am letzten Spieltag der vergangenen Saison hatten sich die Bayern von Sportvorstand Hasan Salihamidzic und CEO Oliver Kahn getrennt, beides Personen mit glorreicher Spieler-Vergangenheit in München. "Ich habe mich gefragt - und niemand möge mir das Verübeln: Ist Oliver Kahn wirklich ein CEO? Oder ist er nicht eigentlich ein Sportvorstand?", überlegte Sammer. In seinen Augen hatte der "Titan" bei den Bayern den falschen Job: "Ich habe mit ihm darüber gesprochen, und auch wenn er es komplett anders sieht - in meinen Augen ist das so."

© getty FC Bayern München, News: Mehmet Scholl verteidigt Trainer Thomas Tuchel Der ehemalige Bayern-Dribbelkünstler Mehmet Scholl hat den Ergebnisfußball von Trainer Thomas Tuchel verteidigt und der Mannschaft Fortschritte attestiert. "Bayern glänzt phasenweise, spielt aber auch sehr ergebnisorientiert. Die Mannschaft wackelt nicht mehr so, wie am Anfang der Saison, einmal die erste Halbzeit gegen Galatasaray ausgenommen", sagte der 53-Jährige der Sport Bild. Sein Fazit: "Es sieht nicht brillant aus, ist aber erfolgreich." In seinen Augen ist "ein Vertrauen zwischen Trainer und Mannschaft entstanden", so Scholl weiter. "Ich erkenne viele Veränderungen mit fast den gleichen Spielern. Diese sind jedoch nicht sofort wahrnehmbar." Die Stars "haben Lust, sind frei, taktisch nicht überladen", analysierte Scholl unter anderem, "noch dazu sind die Räume zwischen den Mannschaftsteilen kleiner geworden." Besonders lobte Scholl Jamal Musiala - der habe "viel, viel mehr Genialität, als ich jemals hatte." Der 20-Jährige "kann einer der Besten auf der Welt werden, für Musiala gibt es keinen Deckel, kein Limit nach oben: So wie beim jungen Messi, Ronaldo, Zidane oder Mbappé." Tuchels Wunsch nach einem defensiv denkenden Sechser im Mittelfeld konnte Scholl nachvollziehen: "Jens Jeremies, Thorsten Fink, Owen Hargreaves, diese Richtung, ja. Mit Javi Martínez hatte man später solch einen Spieler und konnte damit große Erfolge feiern. Einer, der dazwischen fegt, ohne vom Platz zu fliegen. Jerry (Jeremies; d. Red.) konnte das. So ein Spielertyp tut jeder Mannschaft gut, auch dem FC Bayern."

© getty FC Bayern, News: Vorstandschef Jan-Christian Dreesen verteidigt Kooperation mit Ruanda Seit August 2023 gibt es eine Kooperation des FC Bayern mit der Tourismusbehörde von Ruanda. Dabei steht das Land aufgrund von Menschenrechtsverletzungen stark in der Kritik. Bei "Blickpunkt Sport" im BR hat Vorstandschef Jan-Christian Dreesen das Engagement des Rekordmeisters nun verteidigt. Trotz eines Genozids vor fast 30 Jahren sei Ruanda "heute eines der stabilsten Länder in Afrika. Natürlich können wir Ruanda nicht mit unseren Maßstäben aus einem Deutschland heraus messen. Wo es uns gutgeht, wo wir groß geworden sind in einer großen freien Welt, in einer freien Gesellschaft." Deshalb wolle der Klub "den Wohlstand unterstützen, deswegen haben wir diese Partnerschaft 'Visit Rwanda', um den Tourismus zu unterstützen. Safari-Tourismus ist ein hochpreisiger Tourismus", betonte Dreesen: "Er bringt Wohlstand, er schafft Arbeitsplätze, dadurch kann Infrastruktur geschaffen werden. Und deswegen sind wir da." Dreesen forderte, man "sollte Respekt haben, nicht nur aus einer deutschen, einer europäischen Brille alles zu beurteilen, sondern aus einem Land heraus, in dem ganz andere historische Möglichkeiten da waren. Und insofern ja: Selbstverständlich müssen wir uns an den Werten messen lassen."

© getty FC Bayern München, News: David Beckham lobt Harry Kane für Tor aus der eigenen Hälfte Harry Kane gelang beim 8:0 gegen Darmstadt 98 ein sensationelles Tor aus der eigenen Hälfte. Dabei wurden Erinnerungen wach an andere berühmte Weitschusstore der Fußballgeschichte. Darunter auch eines von David Beckham: Der hatte 1996 gegen Wimbledon ebenfalls ein Tor aus der eigenen Hälfte erzielt. Bei Instagram verglich "Becks" nun die beiden Tore: Er postete jeweils zwei Jubelbilder von sich und Kane mit ähnlich emporgestreckten Armen und schrieb dazu: "Ich weiß nicht, woher du diese Idee hattest. Was für ein Tor!" Kane bedankte sich wiederum in seiner Insta-Story für die Lorbeeren: "Respekt", schrieb er, und postete ein Händeschütteln-Emoji.

© Getty Images FC Bayern, News - Watzke: BVB mit FCB "finanziell nicht auf Augenhöhe" Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sieht den FC Bayern auch in naher Zukunft wirtschaftlich enteilt. "Finanziell begegnen wir uns nicht auf Augenhöhe, und diesen Abstand werden wir auch in den kommenden Jahren nicht verringern können. Dafür bewegt sich der FC Bayern in einem wirtschaftlich zu starken Umfeld", sagte Watzke vor dem Topspiel der Bundesliga am Samstag (18.30 Uhr/Sky) der Sport Bild. Ein starke Leistung des BVB sei es aber, "dass wir 18 Jahre lang nachgezogen haben und sportlich nicht haben groß abreißen lassen. Wir haben in der vergangenen Saison für einen spannenden Meisterkampf gesorgt", betonte Watzke, der 2005 bei den Westfalen zum Boss aufstieg: "Ich bin mir sicher, dass wir in der Bundesliga auch in dieser Saison wieder einen spannenden Meisterkampf haben werden."

© getty FC Bayern, News: Tuchel schwärmt von "Maschine" Sané Thomas Tuchel hat Leroy Sané abermals in höchsten Tönen gelobt. "Er ist körperlich eine Maschine, das braucht er auch. Und das ist neben seinem Talent das Beste, was er mitbringt", sagte Tuchel über den Flügelflitzer und ergänzte: "Er kann unsere Anweisungen umsetzen wie kaum ein anderer." Sané befindet sich in der Form seines Lebens. Der 27-Jährige hat in neun Bundesligaspielen acht Tore erzielt und zwei weitere vorbereitet. Tuchel ist sich sicher, das Geheimnis dahinter genau zu kennen. "Ich glaube, dass es Leroy in erster Linie hilft, sein Potenzial auf den Platz zu bringen, wenn er ruhig ist. Wenn er sich wohlfühlt und die Prinzipien klar sind", erklärte er und meinte: "Seine Position ist klar, linker oder rechter Flügel." Es sei überdies wichtig für Sane, "regelmäßig zu spielen". Der Offensivmann stand in 13 der 14 Saisonspiele in der Startelf. Außerdem komme es Sané "entgegen, wenn seine Startposition am Anfang breit ist", analysierte Tuchel: "Gerade spielt er über links, weil King (Coman, d.Red.) rechts gut drauf ist." Tuchels Fazit: "Seine Leistung ist aktuell nicht hoch genug zu bewerten."

© getty FC Bayern, Gerücht: Vorerst keine Rückkehr von Neuer ins DFB-Team Manuel Neuer muss offenbar länger auf seine Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft warten. Wie die Sport Bild berichtete, sei eine Nominierung des 37-Jährigen für das Länderspielfenster im November nicht geplant. Die DFB-Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann trifft am 18. November in Berlin auf die Türkei und drei Tage später in Wien auf Österreich. Neuers bislang letztes von 117 Länderspielen war der 4:2-Sieg im WM-Gruppenspiel in Katar gegen Costa Rica am 1. Dezember des Vorjahres, als Deutschland sensationell in der Vorrunde gescheitert war. Nach seinem Unterschenkelbruch wurde der 2014er-Weltmeister von Marc-Andre ter Stegen vertreten, der aktuell mit Blick auf die Heim-EM 2024 in der Pole Position liegt.