"Hundert Kämpfe und ein Hirnschaden?" Tyson Fury spricht nach Niederlage gegen Oleksandr Usyk von Rücktritt

Tyson Fury denkt an Rücktritt: "Wo soll das alles enden?"

"In meinen Augen habe ich den Kampf gewonnen, aber ich werde jetzt nicht hier rumheulen und nach Ausreden suchen. Er hat ein paar Runden gewonnen, aber ich die meisten", sagte Fury, der im 36. Kampf seine erste Niederlage kassierte, und fügte an: "Sein Land ist im Krieg. Die Leute sind auf der Seite des Landes, das sich im Krieg befindet." Noch im Ring kündigte Fury an, die vertraglich vereinbarte Rückkampf-Klausel zu ziehen, relativierte dies später jedoch.

"Ich werde Urlaub machen, nach Hause fahren, es mit meiner Frau und meinen Kindern besprechen und dann sehen, was ich tun will", sagte Fury: "Ich werde in ein paar Monaten 36 Jahre alt. Ich habe geboxt, seit ich ein Kind war. Also ist es, wie es ist."

Fury war bereits mehrfach zurückgetreten, unter anderem hatte er nach seinem Sieg gegen Wladimir Klitschko 2015 durch Drogen-und Dopingeklats für Aufsehen gesorgt. 2018 war er nach zweieinhalb Jahren Pause zurückgekehrt, gewann 2020 den WBC-Gürtel und kassierte im Duell um den Titel des unumstrittenen Weltmeisters gegen Usyk nun seine erste Niederlage im 36. Profikampf.

"Wo soll das alles enden? Hundert Kämpfe und ein Hirnschaden, in einem Rollstuhl? Ich bin mir nicht sicher", sagte Fury, der jedoch auch anmerkte: "Aber eines ist sicher, wenn ich den Sport Spiel immer noch liebe - und ich hatte Spaß dabei, ich hatte wirklich Spaß - dann werde ich es auch weiterhin tun."