FC Bayern München: Noten und Einzelkritiken der Profis des FCB beim 1. FC Saarbrücken - Sechs Fünfer für die Pokal-Versager

Der FC Bayern München hat sich bei Drittligist 1. FC Saarbrücken in der 2. Runde des DFB-Pokals bis auf die Knochen blamiert und ist verdient ausgeschieden. Dem entscheidenden Treffer in der sechste Minute der Nachspielzeit ging ein fataler Ballverlust von Konrad Laimer voraus.

Laimer war einer von insgesamt sechs Bayern, die sich eine Fünf erarbeiteten. Die Knieverletzung von Matthjis de Ligt vertieft zudem die Sorgenfalten von Trainer Thomas Tuchel vor dem Duell gegen Borussia Dortmund am Samstag. Abonniere auch unsere Kanal auf WhatsApp!

© getty 1. FC Saarbrücken - FC Bayern, Noten: Manuel Neuer Erlebte bei seinem zweiten Spiel nach seiner Rückkehr die unglücklichste Situationen für einen Torwart: Er konnte sich kaum auszeichnen und kassierte zwei Tore, bei denen er machtlos war. Hielt einem Saarbrücker fair die Beine, als der nach einer Stunde Krämpfe hatte. Note: 3,5

© imago images 1. FC Saarbrücken - FC Bayern, Noten: Bouna Sarr Startelf-Debüt in dieser Saison für den eigentlich aussortierten Sarr. Machte seine Sache jetzt auch nicht unbedingt schlechter als der stets gesetzte Alphonso Davies auf der linken Abwehrseite, musste aber nach einer Stunde runter, als Thomas Tuchel die Räume öffnete und den Sieg in der regulären Spielzeit erzwingen wollte. Note: 4,5

© imago images 1. FC Saarbrücken - FC Bayern, Noten: Matthjis de Ligt Fiel bei einem Zweikampf unglücklich auf sein Knie und ließ Trainer Thomas Tuchel sofort die Hände vor den Kopf schlagen vor Schreck. Wenn sich die Verletzung auch nur annähernd als so schwerwiegend erweist, wie sie zunächst aussah, wird es für Tuchel und den Bayern fast ein Ding der Unmöglichkeit, für das Spiel am Samstag bei Borussia Dortmund die defensiven Positionen aufzustellen. Keine Bewertung.

© imago images 1. FC Saarbrücken - FC Bayern, Noten: Min-Jae Kim Nach der Verletzung von Matthjis de Ligt der einzige verbliebene gesunde Innenverteidiger im Kader des FCB. Sein sehr schlampiger Pass auf Frans Krätzig leitete das 1:1 ein. Dass er ansonsten gewohnt oft am Ball war und so gut wie alle anderen Pässe an den Mitspieler brachte, machte seine Leistung an diesem Abend aber auch nicht mehr glänzend. Unterband stark in der 88. Minute einen Saarbrücker Konter, konnte Marcel Gaus aber auch nicht mehr am 2:1 hindern. Note: 5

© imago images 1. FC Saarbrücken - FC Bayern, Noten: Alphonso Davies Es lag auch an ihm, dass Bayern im Spielaufbau und im in der Offensive kaum stattfand. Wenn er mal was versuchte, dann verpuffte das oft. Hatte zwar mehr als 100 Ballkontakte, aber flankte nur ein Mal - nicht nur das war sehr schwach für einen Außenverteidiger. Note: 5.

© getty 1. FC Saarbrücken - FC Bayern, Noten: Joshua Kimmich Begann auf seiner angestammten Sechs, rückte nach de Ligts frühen Verletzung nach hinten in die Innenverteidigung - keine total ungewohnte Position für ihn, unter Pep Guardiola begann er dort sogar seine Karriere beim FC Bayern München. Unterband mit einer Grätsche in der 40. Minute eine potenzielle Großchance für Saarbrücken. Rückte in der zweiten Halbzeit wieder deutlich nach vorne, versuchte nach den Einwechslungen der Offensiv-Wirbler viel. Kam vor Saarbrückens Sensationstreffer in der Nachspielzeit nicht hinterher. Note: 4,5

© imago images 1. FC Saarbrücken - FC Bayern, Noten: Frans Krätzig Begann an der Seite Kimmichs im zentralen Mittelfeld. Interpretierte die Rolle zunächst deutlich offensiver als Achter, ließ sich aber bald zurückfallen. Machte seine Sache ziemlich gut. überlegter Pass auf Thomas Müller zum 1:0. Dass er später Kims Pass nicht erreichte und so Saarbrücken das 1:1 ermöglichte, lag nicht an ihm, sondern mindestens zu 95 Prozent an Kims allzu lässig-schlampigem Pass. Musste nach einer Stunde den Offensiv-Wirblern Platz machen. War bis dahin noch mit der beste Münchner. Note: 4

© imago images 1. FC Saarbrücken - FC Bayern, Noten: Thomas Müller Durfte auch mal wieder von Anfang an spielen, klebte zunächst auf dem rechten Flügel, zog dann aber doch mal ins Zentrum und belohnte sich nach Krätzigs überlegtem Pass per Distanzschuss mit dem Tor zum 1:0. Tauchte dann auch unter, blühte aber nach den Einwechslungen der vielen Offensivspieler wieder auf, hatte in der 80. Minute nach Kingsley Comans Flanke den Siegtreffer auf dem Kopf. Verteidigte dann dafür vor Saarbrückens Siegtreffer zu zaghaft. Note: 4,5

© imago images 1. FC Saarbrücken - FC Bayern, Noten: Leroy Sané Hatte zum Zeitpunkt seiner Auswechslung nach rund einer Stunde die meisten Schussversuche seiner Mannschaft (drei), doch gut waren die alle nicht. Deutlich schlechter als zuletzt, womöglich gar seine schlechteste Saisonleistung. Dass er sehr viel nach hinten mitarbeitete und zumindest etwas versuchte, muss aber positiv bewertet werden. Note: 5

© getty 1. FC Saarbrücken - FC Bayern, Noten: Mathys Tel Durfte von Anfang an ran, sah aber auf dem linken Flügel nicht so arg viel Land gegen die aggressiv nach vorne verteidigenden Saarbrücker. Kein Schuss in der ersten Halbzeit, nur drei Pässe im Angriffsdrittel und elf Ballverluste sind eher indiskutabel. Versuchte es in der zweiten Halbzeit auch mal mit übertriebener Härte, kam so auch nicht besser ins Spiel und wirkte völlig von der Rolle. Mit Abstand schwächste Saisonleistung des Shooting-Stars. Note: 5,5

© imago images 1. FC Saarbrücken - FC Bayern, Noten: Eric Maxim Choupo-Moting Begann als Mittelstürmer für den leicht angeschlagenen Harry Kane. Hatte mit Abstand die wenigsten Ballaktionen der Bayern in der ersten Halbzeit (16), brachte aber immerhin alle seine zehn Pässe an einen Mitspieler. Hatte seine beste Aktion aber, als er nicht an den Ball ging, sondern klug den Raum freimachte vor Müllers 1:0. Kein Abschluss bis zur 60 Minute, profitierte dann von den Einwechslungen und kam so auch noch zu zwei - recht ungefährlichen - Schüssen. Note: 5