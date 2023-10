Aleksandar Pavlovic beim FC Bayern: Kommt er aus der eigenen Jugend?

Aleksandar Pavlovic könnte nach seinem Debüt gegen Darmstadt auch in Saarbrücken für den FC Bayern auflaufen. Wer ist der Youngster des deutschen Rekordmeisters?

Auf 19 Ballaktionen kam er in der verbleibenden Spielzeit noch, brachte alle seine Pässe an den Mitspieler. Eine sehr ordentliche Premiere also für den 19-Jährigen, wenngleich die Partie zum Zeitpunkt seiner Einwechslung natürlich längst entschieden war.

Nachdem er zuvor schon mehrfach von Thomas Tuchel in den Kader berufen wurde, kam es vergangenen Samstag dann zum Debüt: Beim 8:0 des FC Bayern gegen Darmstadt 98 wurde Aleksandar Pavlovic in der 77. Minute für Jamal Musiala eingewechselt und schnupperte erstmals Bundesliga-Luft.

Seit wann spielt Aleksandar Pavlovic beim FC Bayern?

"Sie werden ihre Minuten bekommen. Sie trainieren mit uns und zeigen gutes Niveau", sagte Tuchel wenig später dann dem Sportbuzzer über Pavlovic und Frans Krätzig.

Pavlovic trainierte bereits vergangene Saison häufiger bei den Profis mit. Anfang Mai sorgte er bei einer öffentlichen Trainingseinheit an der Säbener Straße mit einigen starken Aktionen für Staunen bei den Zuschauern, auch Tuchel schien nach dem Training begeistert von seinem Talent zu sein.

Zur Belohnung durfte Pavlovic kurz darauf mit nach Bremen und stand erstmals in einem Bundesligaspiel im Bayern-Kader. Der Teenager war bereits mit sieben Jahren vom SC Fürstenfeldbruck in den Nachwuchs des Rekordmeisters gewechselt, ist also ein echtes Eigengewächs.

Dabei behauptete er sich von Altersstufe zu Altersstufe immer wieder neu, galt mitunter aber auch als körperlicher Spätentwickler und musste sich durchbeißen. Möglicherweise war er auch deshalb in der zurückliegenden Spielzeit als einer der Wenigen aus dem älteren A-Jugendjahrgang noch meist in Bayerns U19 aktiv. Nur vereinzelt und erst ab März diesen Jahres kam er auch in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga zum Einsatz.

Seine körperlichen Defizite hat Pavlovic mittlerweile aufgeholt. Im Sommer durfte er mit den Profis auf die USA-Reise, gab dabei ein gutes Bild ab. Zudem war er für die laufende Spielzeit als Stütze des Regionalliga-Teams eingeplant, allerdings warf ein Infekt ihn auch um mehrere Wochen zurück.