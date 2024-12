"Gebt mir ein bisschen Anerkennung": José Mourinho legt sich mit türkischer Presse an

José Mourinho legt sich mit türkischer Presse an

"Die Ergebnisse in letzter Zeit waren nicht die besten, aber man hat diese Kultur und das ist eine Kultur, die der Stabilität zuwiderläuft", sagte er. "Um sich weiterzuentwickeln, brauchen Vereine und Spieler auch Stabilität bei ihren Trainern, bei der Philosophie ihrer Trainer. Lassen Sie mich also ein wenig in Ruhe arbeiten - und wenn nicht, genieße ich es immer noch."

Die nächste Herausforderung für Mourinho ist das Spiel am Samstag gegen Besiktas, das nach dem Abgang von van Bronckhorst in Turbulenzen steckt.