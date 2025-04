Beim Premier-League-Gastspiel der PDC in Berlin steht kein Deutscher auf der Bühne. Darts-Superstar van Gerwen spricht Klartext.

Am Rande des Premier-League-Gastspiels der PDC in Berlin ist Michael van Gerwen seinem zuletzt liebgewonnenen Hobby nachgegangen und hat gegen die deutschen Darts-Stars Gabriel Clemens, Martin Schindler und Co. geschossen.