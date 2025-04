Der US-Sport hat den nächsten Transgender-Skandal an der Backe. Eine Fechterin verweigert, gegen eine Konkurrentin anzutreten.

Der nächste Transgender-Eklat schlägt im US-Sport hohe Wellen: Fechterin Stephanie Turner hat sich bei einem Turnier in der Nähe der Hauptstadt Washington geweigert, gegen ihre Gegnerin Redmond Sullivan anzutreten - und sie hinterher fälschlicherweise als Mann bezeichnet. Der Vorfall ging in den Sozialen Medien viral, auch Tennislegende Martina Navratilova heizte die Diskussion an.