Bei March Madness kämpfen die besten College-Teams der USA um die Basketball-Krone. Welche deutschen Spieler und Spielerinnen mitmischen, verrät SPOX.

Vom 16. März bis zum 7. April guckt die Basketballwelt in die USA: March Madness steht an. Auch in diesem Jahr treten die besten College-Teams Nordamerikas gegeneinander an - mit dabei auch einige Deutsche.

Doch welche Spielerinnen und Spieler des DBB sind am Start? SPOX verrät es!