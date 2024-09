Nach Verletzung von Marc-André ter Stegen: Deutscher Torhüter angeblich beim FC Barcelona ein Thema

© getty

Marc-André ter Stegen erleidet Patellasehnenriss

Ter Stegen hatte sich am Sonntag beim Ligaspiel gegen den FC Villarreal einen Patellasehnenriss im rechten Knie zugezogen. Der 32-Jährige fällt damit wohl für den Rest der Saison aus. "Er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns. Ich bin traurig", sagte Flick nach der Partie.

Erst Ende August war der 42-malige Nationalspieler durch den Rücktritt von Manuel Neuer zur deutschen Nummer eins aufgestiegen. Bei den Nations-League-Spielen Anfang September waren Oliver Baumann (Hoffenheim) und Alexander Nübel (Stuttgart) die beiden weiteren von Bundestrainer Julian Nagelsmann nominierten Keeper für das DFB-Team.

Wer nun zwischen die Pfosten rückt, ist unklar. Auch eine Rückholaktion von Manuel Neuer könnte ein Thema sein. Die nächsten Länderspiele finden Anfang Oktober gegen Bosnien-Herzegowina (A) und die Niederlande (H) statt.

Barcelona ist am morgigen Mittwoch in der Primera Division gegen den FC Getafe gefordert. Nach sechs Siegen aus den ersten sechs Spielen liegt die Mannschaft von Flick in der Tabelle auf dem ersten Platz.